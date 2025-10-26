Lando Norris se lleva fuerte abucheo de la afición tras su victoria en el Gran Premio de México de F1 (VIDEO)

El público abucheó a Lando Norris luego de su triunfo en el Gran Premio de México de F1.

El piloto británico Lando Norris fue abucheado por la afición después de su triunfo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1). El público manifestó su descontento con la victoria del piloto de McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que recibió la vigésima fecha del campeonato mundial.

Lando Norris fue víctima de los abucheos de los aficionados por segundo día consecutivo en el Hermanos Rodríguez, pues los fans también tuvieron esa actitud con el volante de 25 años de edad después de haber conseguido la pole position en la clasificación.

con razón los abucheos de los mexicanos, si lando Norris paso toda la carrera en bolas pic.twitter.com/XAOELKEyWw — nereaa 🌸 ⁴ (@lvsfrancoo) October 26, 2025

La conseguida en el Gran Premio de México se trató de la sexta victoria del piloto de McLaren en la F1 2025 y la primera desde que consiguió el primer lugar en el Gran Premio de Hungría.

¿Cuántas victorias lleva Lando Norris en la F1 2025?

El británico Lando Norris llegó a seis victorias en la F1 2025 luego de que que consiguió este 26 de octubre en el Gran Premio de México que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país.

El volante de McLaren tenía seis carreras sin conseguir el triunfo, pues el más reciente en el que lo había conseguido fue en el Gran Premio de Hungría.

Las otras victorias de Lando Norris en lo que va de la F1 2025 fueron en los Grandes Premios de Australia, Mónaco, Austria y Gran Bretaña.

Lando Norris es el nuevo líder de la F1 tras su victoria en el GP de México

La victoria de Lando Norris en el Gran Premio de México, combinada con el quinto lugar de su coequipero de McLaren, Oscar Piastri, derivaron en que el británico se convirtiera en el nuevo líder del campeonato de pilotos de la F1 2025.

Con los 25 puntos obtenidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Norris llegó a 357 unidades y ahora supera por sólo un punto a Piastri, quien cosechó 10 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para llegar a 356.

En el tercer puesto del campeonato de pilotos de la F1 2025 se mantiene el tetracampeón Max Verstappen, quien acabó tercero en el Gran Premio de México. El neerlandés acumula 321 puntos en lo que va de la temporada.

EVG