Lando Norris logra imponente triunfo en el Gran Premio de México de F1 y es el nuevo líder del campeonato de pilotos

El McLaren de Lando Norris en el Gran Premio de México de la F1 2025.

El británico Lando Norris consiguió un contundente triunfo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) después de un dominio total en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto de McLaren consiguió el primer lugar por primera vez en su carrera como volante del serial. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

Se trató de una descomunal salida de los pilotos, sobre todo del neerlandés Max Verstappen, quien se fue de largo en la primera curva y se llevó la posición frente a George Russell, pero por la hierba. El volante de Mercedes se quejó por radio de la maniobra del tetracampeón mundial y pidió que se le devolviera la posición.

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏



It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Después, Max Verstappen adelantó a Lewis Hamilton y lo mandó a la hierba, al tiempo que Oliver Bearman escaló cinco posiciones para colocarse cuarto.

Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos de F1, adelantó de manera cómoda al japonés Yuki Tsunoda momentos después de que Gabriel Bortoleto le ganó la posición a Carlos Sainz, ganador del Gran Premio de México en el 2024.

Después de las primeras 15 vueltas, el británico Lando Norris amplió su ventaja a casi cinco segundos sobre Charles Leclerc para mantenerse en el primer puesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El español Carlos Sainz tuvo problemas con su Williams y entró en boxes para poner la goma blanda en la vuelta 19.

En la vuelta 22 le comunicaron por radio a Lewis Hamilton que tenía una sanción de 10 segundos tras el incidente con Max Verstappen, con lo que el volante de Ferrari descendió hasta la decimocuarta posición.

Nico Hülkenberg se convirtió en el segundo piloto en abandonar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez por problemas en la unidad de potencia. El primero en quedar fuera fue el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) por problemas con su monoplaza.

Lando Norris fue llamado a los pits después de 33 vueltas en el Gran Premio de México de F1. El español Fernando Alonso fue el tercer piloto en abandonar la carrera en el giro 36 luego de que entró a pits, pero ya no salió.

El británico George Russell, cuarto en el campeonato de pilotos, enloqueció por radio y pidió cambiar la posición con el juvenil Kimi Antonelli, quien accedió y defendió la posición ante un Oscar Piastri que atacó con todo.

Max Verstappen, quien arrancó quinto, le recortó mucho tiempo de distancia al monegasco Charles Leclerc, segundo detrás de Lando Norris.

EVG