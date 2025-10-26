F1: Sigue EN VIVO el Gran Premio de México, las mejores acciones y todo lo que ocurre en la carrera

Llegó el tan esperado día por los aficionados mexicanos del deporte motor. Después de 19 carreras en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo llegó a la capital del país para disputar el Gran Premio de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los 20 pilotos de la F1 están listos para subirse a su monoplaza y disputar la vigésima parada del Gran Circo. Lando Norris fue el volante más rápido de la clasificación y junto a Charles Leclerc saldrán desde la primera línea de la parrilla de salida.

Por su parte, Max Verstappen está en busca de la victoria para acercarse en puntos a Lando Norris y Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos y que las últimas cuatro carreras sean aún más emocionantes para la afición al deporte motor.

Gran largada de Lando Norris que mantiene la primera posición

Después de una intensa pelea con Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Max Verstappen en la largada del Gran Premio de México, Lando Norris consigue mantener la primera posición de la carrera.

Max Verstappen se salió de la pista y tomo ventaja al pasar por el pasto de la curva dos, George Russell pide penalización para el tetracampeón del mundo o que le de la posición al piloto británico.

Arranca el Gran Premio de México

Se apagó el semáforo y los 20 pilotos de la Fórmula 1 arrancan en busca de la victoria del Gran Premio de México, 71 vueltas nos esperan por delante y muchas emociones a lo largo de esta carrera.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT! It's a storming start for Norris, but several drivers cut the chicane and temporarily take the lead 😱



Lando quickly retains his lead! 👀#F1 #MexicoGP — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Inicia la vuelta de formación del Gran Premio de México

Los 20 pilotos ya están arriba de su monoplaza y listos para comenzar el Gran Premio de México. Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez ya inicia la vuelta de formación antes de que el semáforo se apague y arranque la primera de 71 vueltas.

Lando Norris tiene la presión encima; sale desde el primer puesto y necesita ganar para recortar distancia con el primer lugar, además de alejarse de Max Verstappen, quien en las últimas carreras ha puesto a temblar a los dos pilotos de McLaren.

Our grid is shaping up 🙌



The anticipation is through the roof right now! 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dY8FBoNJes — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Checo Pérez manda emotivo mensaje previo al Gran Premio de México

Lamentablemente, Checo Pérez no participa este año en el Gran Premio de México, ya que se quedó sin asiento para esta temporada, pero en todo el fin de semana la afición mexicana ha estado recordando y mostrando su apoyo para el piloto mexicano de cara a la siguiente campaña.

A escasos minutos de iniciar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, las pantallas del recinto mostraron un video que mandó el jalisciense desde su casa en Guadalajara, para decirle a sus fanáticos que los extrañará este año, pero que está listo para la temporada que viene.

Así se vivió el desfile de pilotos del Gran Premio de México

Como es una costumbre en cada carrera, los pilotos saltan a la pista sin su indumentaria para realizar el famoso desfile de volantes en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez y saludar a la gente que se dio cita en las gradas del recinto.

Arriba de autos de lujo de diferentes marcas como Ferrari, Mercedes y McLaren, los 20 pilotos dieron una vuelta a la pista de la capital del país, a dos horas de que el semáforo se apague para el inicio del Gran Premio de México.

La afición llegó desde temprano para presenciar el desfile de pilotos. ı Foto: Diego Hernández

Lluvia de estrellas en el Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe a los 20 pilotos de la Fórmula 1, pero también algunas estrellas de diferentes ramas se dan cita en la pista de la Ciudad de México para presenciar la carrera de la máxima categoría del automovilismo.

Nombres como Keylor Navas, Diego Boneta y Robe Grill son algunos de los famosos que están en el AHR para presenciar la vigésima parada de la Temporada 2025 de la Fórmula 1.

#FOTOS | ¡El Club Universidad presente en la F1!

Keylor Navas, portero de Pumas, atiende a los fans en el GP de México.

📸: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/awcevY11cG — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2025

Las mascotas de la Copa del Mundo 2026 se dan cita en el AHR

En el inicio del tercer y último día del Gran Premio de México, las tres mascotas de la Copa del Mundo del 2026 se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para convivir un rato con la afición del deporte motor.

Clutch, Maple y Zayu estuvieron cerca de una de las gradas del recinto para tomarse fotos con los asistentes, pues el torneo de la FIFA está a ocho meses de iniciar y arrancará en la Ciudad de México el próximo 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca.

▶ #Vídeo | ¡Las mascotas del Mundial se roban la atención en la F1! 🏎️⚽ Fans y mascotas se encuentran en la pista para fotos y diversión asegurada

📹: @mekimez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/2BHD6ntMt4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2025

El Gran Premio de México se celebra y es parte del calendario de la Fórmula 1 desde hace 10 años, pues el Autódromo Hermanos Rodríguez pasó más de dos décadas fuera de la máxima categoría del automovilismo.

Desde su regreso al serial, solo cuatro pilotos han podido subirse a lo más alto del podio en la Ciudad de México; el volante que más veces lo ha conseguido es Max Verstappen en cinco ocasiones; de ahí le sigue Lewis Hamilton con dos y, al final, Nico Rosberg y Carlos Sainz con una victoria.

DCO