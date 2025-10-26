¡Orgullo nacional! Yareli Acevedo se proclama campeona del mundo en ciclismo de pista

Yareli Acevedo conquistó el oro en la prueba de carrera por puntos en el Mundial de ciclismo de pista en Chile.

La mexicana Yareli Acevedo se proclamó campeona del mundo en la prueba por puntos del Mundial de ciclismo de pista que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Lo hizo después de sumar 63 unidades en la prueba final de carrera por puntos, con lo que superó a dos medallistas olímpicas, la británica Anna Moris y la neozelandesa Bryony Botha, que se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

Con este triunfo, Yareli Acevedo se convirtió en la primera latinoamericana en conquistar la medalla de oro en el Mundial de ciclismo en pista que se desarrolla en tierras chilenas. “Quiero que los niños vean que sí se puede, con trabajo y disciplina ellos lo pueden lograr. En Latinoamérica hay mucho talento, y qué bueno que se haya logrado esto”, declaró la ciclista de 24 años de edad tras este gran logro.

UCI World Champion



Yareli Acevedo 🇲🇽 claims the Women's Point Race rainbow jersey, securing Mexico's second world title





Yareli Acevedo acabó con una ventaja de 5 puntos respecto al segundo lugar y un sprint final que decidió la competencia, gracias al entrenamiento de Edmundo Alpizar. Después de su triunfo, la ciclista ondeó la bandera de México por todo lo alto y comenzó a llorar por la emoción del momento.

El podio en la prueba final del Mundial de ciclismo en pista

Yareli Acevedo (63 puntos, México)

Anna Morris (58 puntos, Gran Bretaña)

Bryony Botha (56, Nueva Zelanda)





¡ORO PARA YARELI! 🥇



En la ÚLTIMA VUELTA, Yareli Acevedo 🇲🇽 suma 20 pts y se corona CAMPEONA MUNDIAL de la prueba por puntos en el Campeonato Mundial de Chile🇨🇱

👉 SEGUNDO ORO para México 🇲🇽 Mundiales tras Nancy Contreras





¿Qué lugar ocupa Yareli Acevedo en el ranking de la UCI?

La mexicana Yareli Acevedo escala posiciones importantes en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) después de esta presea dorada en el Mundial de ciclismo en pista con sede en Chile.

Antes del magno evento, la tricolor ya se encontraba entre las mejores 20 del mundo en la categoría de pista, pero luego de su victoria en Santiago de Chile se espera que ingrese al Top 10 mundial, algo histórico para el ciclismo nacional femenil.

Hace algunos meses, Yareli Acevedo también se colgó la medalla de oro en la Copa de Naciones de ciclismo de pista en Turquía, por lo que el de este domingo es otro gran logro en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

