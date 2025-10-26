Dani Carvajal no se guarda nada y deja calientito mensaje a Lamine Yamal tras el Clásico (VIDEO)

Al final del Clásico, Dani Carvajal no se guardó nada cuando tenía a Lamine Yamal de frente, pues el experimentado futbolista le dijo al joven de 18 años “hablas mucho”, haciendo referencia a las historias que publicó el delantero del Barcelona antes de visitar el Santiago Bernabéu.

En cuanto Carvajal le comentó eso a Lamine Yamal, el dorsal ‘10′ de los blaugranas se volteó y le hizo algunas señas diciéndole “Tú y yo, allá afuera”, aunque el defensa del Real Madrid hizo caso omiso al mensaje provocador de su compañero en la Selección de España.

Cuando Lamine Yamal se dirigía nuevamente a encarar a Dani Carvajal, varios jugadores del Barcelona y el Real Madrid arribaron para defender cada quien a su compañero, soltando empujones por todos lados, pero el que terminó discutiendo con el delantero blaugrana fue Vinícius Jr., quien también le dijo que hablaba mucho.

Lamine Yamal y sus mensajes provocadores antes del Clásico

El mensaje de Dani Carvajal que dejó calientito a Lamine Yamal fue por las publicaciones que realizó en sus historias de Instagram antes de iniciar el Clásico, pues el delantero blaugrana posteó un video donde habla sobre salir del barrio y lo que busca como futbolista.

Pero la foto que más molestó a la afición del Real Madrid fue en la que Lamine Yamal se encuentra celebrando el gol que anotó la temporada pasada en el Santiago Bernabéu y detrás de él los fanáticos merengues insultando y haciendo señas obscenas para el futbolista de 18 años.

Aunque, como Lamine Yamal es presidente del equipo La Capital de la Kings League, en la semana del Clásico se encaró con Ibai Llanos e hizo menos al Madrid, diciendo que prefería anotarle a Porcinos porque ante el conjunto merengue ya tiene una anotación y recordando el 4-0 de la campaña pasada en la casa de los blancos.

Lamine Yamal hoy:



0 goles

0 asistencias

1 penalti concedido (anulado por la cara)

2 oportunidades creadas

1 gran oportunidad creada

4 regates completados (50 %)

44/54 pases precisos (81 %)

78 toques

6 recuperaciones

pic.twitter.com/aHlcCNrERl — Fernando💎🇮🇨 (@vxlverrrde8) October 26, 2025

¿Cuál es el siguiente partido del Barcelona y el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid de Dani Carvajal logró una importante victoria ante el Barcelona de Lamine Yamal, pues con el 2-1 en el Santiago Bernabéu consiguieron una ventaja de cinco puntos sobre los blaugranas en la tabla general del torneo local.

El siguiente compromiso del equipo de Xabi Alonso en LaLiga española será el próximo sábado 1 de noviembre ante el Valencia en la cancha del Teatro de La Castellana; el compromiso iniciará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre el Barcelona tendrá que recibir al Elche en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic, en busca de volver a ganar y que el equipo merengue no consiga una ventaja más amplia en puntos sobre los blaugranas.

