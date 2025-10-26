¿Ayuda al Barcelona? Estas son las polémicas jugadas que le quitaron dos goles al Real Madrid (VIDEOS)

El Real Madrid sufrió la anulación de un gol y un penal en el primer tiempo.

Durante el primer tiempo del Real Madrid vs Barcelona, el equipo blanco sufrió la anulación de un gol y un penal que pudo poner a los merengues con una ventaja de cuatro goles sobre el equipo de Hansi Flick, aunque las dos acciones generaron polémica entre la afición.

La primera fue una supuesta falta de Lamine Yamal dentro del área sobre Vinícius Jr., el delantero español no logró puntear la pelota para evitar el disparo del brasileño, pero solo pudo poner su pie y el ariete merengue impactó en el tobillo del futbolista de 18 años.

El árbitro central, César Soto Grado, marcó la pena máxima desde que Vinícius Jr. cayó al césped, pero después de los reclamos de los jugadores del Barcelona y la llamada del VAR, el juez revisó la acción en el monitor que se encuentra en el campo para determinar que fue falta por parte del brasileño.

Esto no fue penal para el Real Madrid. 👀

pic.twitter.com/Xz64C6RCqx — El 10 del Rojo (@el10_delrojo) October 26, 2025

Kylian Mbappé anota GOLAZO que fue anulado

Minutos más tarde del penal anulado para el Real Madrid, el equipo blanco volvió a la carga en busca de abrir el marcador y acabar con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria ante el acérrimo rival.

Después de varios rebotes en el medio campo, consiguieron darle la pelota a Kylian Mbappé en los linderos del área. El astro francés no esperó a llegar a la portería y sacó un disparo potente que, gracias al efecto que llevaba la pelota, fue imposible de atajar para Wojciech Szczęsny.

Sin embargo, después de la celebración y la revisión del VAR, el árbitro central marcó fuera de lugar por parte del dorsal ‘10′ del equipo de Xabi Alonso, aunque la posición adelantada por parte de Mbappé fue milimétrica, lo que levantó los reclamos por parte de la afición merengue en redes sociales.

EL ROBO ES DE ESCÁNDALO, EL FUERA DE JUEGO ES DE RISAS 🤢🤢🤢pic.twitter.com/QHiTvnuv4p — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

Real Madrid en busca de cortar una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria ante el Barcelona

El Real Madrid lleva cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria ante el Barcelona, pues la temporada pasada cayeron derrotados en las cuatro ocasiones que se vieron las caras con el equipo de Hansi Flick.

La primera fue en la primera parte de LaLiga; después perdieron la Supercopa del Rey; la tercera derrota fue en la segunda vuelta del torneo local y la última derrota ocurrió en la gran final de la Copa del Rey.

Por su parte, los blaugranas quieren seguir con su hegemonía sobre los merengues y aumentar sus victorias seguidas a cinco, aunque será algo complicado, pues por el juego que se está llevando a cabo parece que Xabi Alonso estudió a fondo al Barcelona.

DCO