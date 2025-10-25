Lando Norris revela su más grande secreto para ganar la pole position en el GP de México de F1

El británico Lando Norris ganó la pole para el Gran Premio de México de F1 y después de la qualy reveló su más grande secreto para obtener la posición de honor, desde la que buscará la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 26 de octubre.

“Estoy contento de volver a la pole. Ha pasado mucho tiempo, la verdad, así que me siento bien. La vuelta, no sé, fue una de esas en las que no sabes realmente qué pasó”, comentó Norris luego de la clasificación en suelo mexicano.

Norris revela su clave para la pole en México

La Q3 fue intensa, con una definición de último momento. Norris marcó la mejor vuelta de la clasificación y en conferencia de prensa con los medios de comunicación fue donde develó más detalles. Comentó que apretó los frenos y puso un poco más velocidad.

“Fue una vuelta increíble. Puse el freno en todas partes, puse la velocidad alta un poco más y todas esas cosas, pero no tengo datos, no sabía si estaba arriba, abajo”, comentó el piloto de McLaren, que pelea el campeonato de pilotos de F1.

Norris agregó que por momentos no se sentía tan cómodo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Hubo un par de momentos en los que pensé que había perdido el toque y no conseguí el mejor éxito de los 6, pero el resto se sintió bastante bien y estaba contento, pero pensé que iba a ser más como un 59, 58”, dijo. El inglés añadió que estaba pensando en terminar por delante de Charles Leclerc, quien al final fue segundo y partirá en la parte delantera con él.

Pensaba terminar antes de Leclerc

“Pensé que si llegaba antes de Charles (Leclerc), estaría bastante contento. Cuando veo un 55 en mi dashboard, tiene un gran sonrisa en mi cara porque fue uno de esas vueltas en los que todo se unió. En términos de sentimientos, fue muy natural y similar a mi carrera en Mónaco”, explicó.

Al final reiteró que es bueno estar en la pole, pues es un sentimiento extraño esta temporada. “Es una buena sensación porque no es tan común que este año tenga esa sensación en este coche, incluso con lo rápido que es, pero sí, feliz”, dijo.

Lando Norris buscará su sexta victoria en la temporada 2025 de la F1 y de sumar unidades que le permitan pasar a su compañero de equipo Oscar Piastri, quien es líder de la F1 por el momento.

