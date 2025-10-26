La imagen más emotiva del Gran Premio de México la dejó Oliver Bearman y su novia; todos lloramos con el VIDEO

Oliver Bearman realizó un estupendo trabajo en el Gran Premio de México, al culminar en el cuarto puesto de la carrera, el mejor resultado en su carrera, pero la imagen que se llevó las lágrimas de los aficionados este fin de semana fue la del joven volante y su novia, que estuvo acompañándolo todo el fin de semana.

Bearman se encontraba dando una entrevista tras su gran actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando volteó y al fondo se encontraba su novia junto a los padres del piloto. El deportista de 20 años no pudo seguir con la pregunta y la cámara captó a su pareja llorando de orgullo.

En ese momento, Oliver Bearman también comenzó a llorar mientras comentaba que siempre soñó con pelear con Max Verstappen en la pista, algo que cumplió en el GP de México, pues el tetracampeón de la Fórmula 1 estuvo detrás del volante de Haas durante algunas vueltas.

“Siempre quise pelear con Max en pista”



(Procede a ponerse emocional por ver a su novia llorar que se puso feliz por su P4) WEEEEEY YO TAMBIN ESTOY LLORANDO, TQM OLLIE pic.twitter.com/COwKPnv1XN — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) October 26, 2025

Oliver Bearman peleó con George Russell en el final del Gran Premio de México

Oliver Bearman tuvo una gran largada desde el inicio del Gran Premio de México, consiguiendo la cuarta posición desde la tercera vuelta, aunque por momentos estuvo dentro de los lugares del podio, generando nerviosismo en su familia.

Pero el momento que demostró que es un gran piloto fue el final de la carrera, cuando el volante británico peleó alrededor de 10 vueltas ante George Russell, piloto de Mercedes y que tiene un mejor monoplaza que Oliver Bearman, y en los últimos cinco recorridos mantuvo a Oscar Piastri detrás de él.

Durante la competencia, las cámaras de la transmisión captaron al padre de Oliver Bearman dentro de los pits de Haas celebrando cada vez que su hijo adelantaba una posición, después de cambiar sus llantas.

Oliver Bearman no olvidará el Gran Premio de México 2025

Oliver Bearman nunca olvidará el Gran Premio de México 2025, pues es la pista en la que, hasta el momento, lleva su mejor resultado dentro de la Fórmula 1, superando lo realizado en el Gran Premio de los Países Bajos de este año, carrera en la que el británico terminó en la sexta posición.

En los últimos tres Grandes Premios de la campaña, el volante de Haas ha conseguido terminar dentro del top 10; en la carrera de Singapur fue noveno, al igual que en el Gran Premio de Estados Unidos, y ahora en México consigue un estupendo resultado para su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

A falta de cuatro fechas en la Temporada 2025 de la F1, Oliver Bearman se encuentra en la decimotercera posición del Campeonato de Pilotos, con 32 puntos después de 20 carreras en el serial.

DCO