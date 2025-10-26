¡Escalofriante VIDEO! Dos personas fueron captadas corriendo en la pista durante el Gran Premio de México

Dos personas corrieron por la pista del AHR durante el Gran Premio de México.

El Gran Premio de México vivió varios momentos de intensidad durante las 71 vueltas, pero uno que se llevó los reflectores fue el escalofriante video en donde se ve a dos marshalls cruzar la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez mientras Liam Lawson llegaba a la primera vuelta.

La cámara del monoplaza del piloto neozelandés captó el momento justo en el que los dos oficiales de pista estuvieron muy cerca de ser atropellados por Liam Lawson; además, el volante de Racing Bulls dijo en la radio con su equipo: “¡Joder, podría haberlos matado!”.

El video se volvió viral en segundos en redes sociales, pues los aficionados al deporte motor pedían respuestas a la Fórmula 1 de lo ocurrido con los dos marshalls, ya que esta acción es una equivocación por parte de los oficiales de pista, pues por la velocidad a la que van los monoplazas es muy peligroso atravesarse de esta forma.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

Gran Premio de México termina con los abucheos para Lando Norris

El Gran Premio de México culminó sin choques ni accidentes durante las 71 vueltas, una buena noticia para la Fórmula 1, pero lo que llamó la atención durante el final fueron los abucheos por parte de la afición mexicana para Lando Norris.

Todas las personas que se dieron cita en el Estadio GNP para disfrutar del GP de México de F1 no dejaron de gritar y demostrar su descontento con el ganador, pues desde el Gran Premio de Singapur, McLaren ha demostrado su favoritismo para el volante británico.

Estos abucheos también se escucharon durante la premiación, pues Lando Norris entró en la lista negra de los fanáticos, como en su momento estuvo Esteban Ocon, Pierre Gasly, Max Verstappen o Liam Lawson, aunque el último continúa siendo odiado por los mexicanos.

¿Cuál es la siguiente parada de la Fórmula 1 este 2025?

Una fecha más de la Fórmula 1 llegó a su fin y dejó como resultado a un nuevo líder en el Campeonato de Pilotos, Lando Norris, quien con su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, llegó a 357 puntos y tiene una unidad más que Oscar Piastri, su más cercano perseguidor.

Ahora los 20 pilotos tendrán dos semanas de descanso antes de afrontar la vigésima primera carrera de la campaña, la cual se llevará a cabo en Brasil, en el famoso trazado de Interlagos, uno de los más representativos de la máxima categoría del automovilismo.

Las escuderías ya preparan todo su material para mandarlo a Brasil, pues la carrera se llevará a cabo el próximo domingo 9 de noviembre, pero toda la actividad iniciará desde el viernes 7 del mismo mes.

DCO