Gran Premio de México: aficionados protagonizan peleas durante el evento

La emoción de la Fórmula 1 en México se vio opacada este fin de semana por una pelea que fue viralizada en redes sociales.

Durante la clasificación del Gran Premio de México 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se registró una pelea entre aficionados aparentemente con altos niveles de alcohol.

En el video difundido, se observa a un grupo de asistentes, intercambiando golpes en el suelo mientras otros espectadores intentan separarlos. El conflicto inició entre dos fanáticos, luego de que uno lanzara un vaso con bebida hacia el otro. La discusión escaló hasta convertirse en una pelea a puños que involucró a más personas y dejó heridos leves.

El Gran Premio de México es reconocido por su ambiente de celebración y entusiasmo, pero este altercado reflejó el lado menos deseado del evento. En el video, se aprecia cómo los ánimos se descontrolan mientras un grupo de asistentes grita y graba con sus celulares.

🥊🚨 ¡Caos en el #GPdeMéxico 2025!

En medio del ambiente de adrenalina y motores rugiendo, un video se volvió viral tras captarse una pelea campal entre asistentes en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las imágenes muestran a varios fanáticos intercambiando golpes… pic.twitter.com/hsh7YNJPpF — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2025

Este incidente generó críticas y preocupación en redes sociales por la seguridad y el consumo de alcohol dentro del recinto. Internautas aseguran que esta es la razón por la que no se debería vender bebidas de este tipo en eventos deportivos.

Apenas unas horas antes otro video fue viralizado en redes, en el que se puede observar a unos fanáticos golpearse repetidamente en las gradas del inmueble mientras alrededor asistentes piden detenerlos, e incluso un elemento de seguridad tuvo que acudir al sitio.

Al respecto de esta filmación no se tiene contexto de cómo comenzó la pelea, sin embargo, se observa que rápidamente escalo a la violencia entre hombres que se encontraban en observando la carrera.

“Disfrutemos la F1 con pasión y respeto para todos”, señalaron varios fanáticos de este deporte, invitando a vivir la carrera de la mejor forma posible.

🤜🤛 PELEA ayer en las gradas del GP de México



❌ No es la primera vez que pasa durante este Gran Premio #F1 #MexicoGP 🇲🇽



pic.twitter.com/GHI0hBZt5V — Speed Sector (@SpeedSectorF1) October 26, 2025

