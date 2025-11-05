Ya es oficial: Adidas presenta el jersey de México para el Mundial 2026 ¡Es bellísima!

Santiago Giménez fue uno de los elegidos para presentar el jersey de México.

Lo que varios aficionados de la Selección Mexicana estaban esperando se dio a conocer este miércoles por parte de Adidas, pues la marca alemana dio a conocer el jersey que utilizará México en el Mundial 2026, el cual está inspirado en la camiseta que el Tricolor ocupó durante la Copa del Mundo de Francia 1998.

Lo que más llama la atención de la playera de México es el calendario azteca que trae plasmado en todo el pecho y el estómago que en medio trae el escudo de la Selección Mexicana, los detalles de la camiseta son en color blanco y el cuello en color rojo. Como ya es una costumbre, el número estará pegado atrás y al frente del jersey.

Con este jersey, el Tricolor de Javier Aguirre inaugurará la Copa del Mundo el próximo 11 de junio del 2026. La remera que utilizará México en el certamen internacional saldrá a la venta este jueves 6 de noviembre en la página web oficial de Adidas.

Adidas presenta la camiseta de varias selecciones para el Mundial 2026

Además de la camiseta de México, Adidas dio a conocer el jersey de otras 21 selecciones para el Mundial 2026, en donde entran la de Argentina, con su nueva estrella por ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, Alemania, Japón, España, Italia, Suecia, Perú y Colombia.

Playeras como la de Alemania están inspiradas en modelos pasados; la del conjunto germano será casi igual a la de la Copa del Mundo de Italia 1990, cuando los alemanes sumaron una estrella más a su escudo.

Otra, como la de Colombia, será muy parecida a las que han portado en el pasado, toda color amarilla y algunos detalles en naranja y azul, pero la de Italia, Japón, Arabia Saudita o Bélgica traerán patrones en la camiseta que las hace lucir todavía más impresionantes. Adidas también presentó la remera de Chile, aunque La Roja no asistirá al Mundial del 2026.

Adidas todavía tiene pendiente el lanzamiento del jersey visitante de México

Aún faltan siete meses para el Mundial del 2026, pero Adidas todavía tiene algunos lanzamientos pendientes, como la camiseta de visitante de México para el torneo organizado por la FIFA, la cual ya fue filtrada y también es muy bonita.

Por lo que se pudo ver en las imágenes, la marca de las tres rayas tiene preparada una camiseta totalmente blanca con el logo de su marca Adidas Originals y los detalles en color negro y rojo.

La Selección Mexicana tendrá una difícil misión en la siguiente Copa del Mundo, pues tendrán la presión de ser los locales y buscar un gran resultado, además de que podrían hacer historia con estas dos camisetas.

DCO