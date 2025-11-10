¿Merecida? Christian Martinoli revela el “oscuro” motivo de la nominación del Vasco a The Best

El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, está entre los candidatos por la FIFA al The Best como el mejor entrenador del mundo. La nominación generó revuelo y el narrador Christian Martinoli habló al respecto.

Para el cronista, la nominación del Vasco responde más a una cuestión política, que de calidad, pues considera que el estratega no está entre los mejores del mundo y su nombre está en la lista de The Best por el trabajo de la FMF.

Nominación del Vasco, responde a una cuestión política

“Se ve que Mikel Arriola tiene ya mano fuerte en la FIFA”, dice Martinoli, quien cree que Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ha trabajado para esta nominación.

Sin embargo, el narrador de Azteca Deportes explicó que Aguirre es el mejor entrenador de la Selección Mexicana y que sus cualidades están en la carga anímica que le imprime a sus jugadores, no tanto así en la pizarra.

“Javier Aguirre me cae muy bien, me parece un tipo muy dicharachero, un tipo que aparte él entiende perfectamente, y te lo dice siempre, que tácticamente no es el mejor, pero anímicamente es un técnico muy echado para adelante”, dijo.

Christian Martinoli argumentó que El Vasco tiene una carrera importante, dirigiendo fuera del país y siendo seleccionador de otras escuadras nacionales, lo que lo hace en el mejor de México.

“La trayectoria que tiene Javier Aguirre como técnico mexicano, a diferencia de todos los demás técnicos mexicanos de la historia, es la más importante. Ha dirigido prácticamente 20 años fuera de nuestro país, ha estado en otras selecciones mundiales”, indicó.

“Javier Aguirre no entra en un Top 10 del mundo”

Christian Martinoli reiteró que Javier Aguirre no entra en un Top 10 de los mejores técnicos del mundo, pero eso no determina el éxito que pueda tener el Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

“Le puede ir bien o puede ir mal. Es un tipo que tiene una gran expertis en ese aspecto. No creo que esté entre los 10 mejores técnicos del mundo, pero está clarísimo que en el lobby político que tiene la FIFA para tratar de luchar contra el Balón de Oro… lo puso porque México es la selección más importante de la Concacaf”, aseveró.

