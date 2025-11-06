Algunos lo quieren fuera de la Selección de México, pero Javier Aguirre demuestra que podría ser el mejor técnico del mundo

Javier Aguirre dirigirá sus últimos dos encuentros amistosos del 2025 con la Selección Mexicana, pero antes de eso recibió la noticia sobre su nominación al Premio The Best al entrenador de futbol masculino del 2025 y, en caso de ganarlo, podría convertirse en el mejor estratega del mundo.

El ‘Vasco’ Aguirre acaba de hacer historia al convertirse en el primer entrenador mexicano en estar considerado en la lista para este galardón, el cual podría estar casi al nivel del Balón de Oro, además de que su nominación es por su trabajo al frente de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre está preparando a su equipo de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y quedar entre los primeros lugares o el top 10 de este trofeo podría ser un shot de energía para el próximo año.

Javier Aguirre está nominado el Premio The Best. ı Foto: Cortesía FMF

Javier Aguirre pelea el The Best contra los mejores

En el tiempo que lleva dirigiendo a México, Javier Aguirre ha logrado levantar dos títulos, la Copa Oro y la primera Concacaf Nations League para el conjunto Tricolor y antes de enfrentar a Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre, el ‘Vasco’ tiene una marca de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Cabe recalcar que Javier Aguirre está compitiendo este trofeo individual ante grandes entrenadores del mundo, como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool); algunos de ellos son campeones de Champions League.

Además de que el ‘Vasco’ Aguirre sabe lo que es competir ante ellos, pues en su paso por los banquillos del viejo continente, puso coincidir con algunos en el campo de juego.

Todos a votar por Javier Aguirre para el Premio The Best

La FIFA ya abrió las votaciones para los premios The Best, las cuales estarán disponibles desde este jueves 6 hasta el viernes 28 de noviembre y se llevarán a cabo a través del sitio FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025.

Como ha ocurrido en los años anteriores, el sistema de votación otorga el mismo peso, 25 por ciento, a cuatro grupos de votantes diferentes, que son los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, los periodistas especializados y los aficionados que estén dados de alta en FIFA.com.

Cada grupo seleccionará a sus tres candidatos preferidos en orden de prioridad y la combinación de votos determinará al ganador final, después de que se cierren las votaciones.

