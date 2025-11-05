Estas son las hermosas camisetas que México ha utilizado en TODOS los Mundiales de Futbol

La marca que patrocina a México, Adidas, dio a conocer la indumentaria que el Tricolor ocupará en la Copa del Mundo del 2026, la cual es un tanto especial, pues será la tercera camiseta que la Selección Mexicana utilice como local en el torneo más importante organizado por la FIFA.

El nuevo jersey está inspirado en el modelo que se ocupó en la edición de Francia 1998, con ‘La Piedra del Sol’ al frente, pero el detalle que se lleva las miradas es que en el medio trae el logo de la Selección Mexicana; los detalles son de color blanco y rojo para complementar los colores de la bandera de México.

Esta nueva ‘armadura’ se complementa con un short blanco con algunos detalles en rojo y las calcetas rojas que traerán la palabra ‘México’ en ellas.

Estas son todas las camisetas que ha usado México en los Mundiales de Futbol

A lo largo de la historia de los Mundiales de Futbol, la Selección Mexicana ha ocupado verdaderas joyas en el campo de juego, como la que presumieron al mundo en la edición de Brasil 2014.

Qatar 2022

El jersey que la Selección Mexicana utilizó en Qatar 2022 marcó un antes y después en el equipo, pues fue el año en el que cambiaron el logo del Tricolor por el águila que esta de perfil. Adidas realizó una playera verde con diferentes tonos del mismo color con flechas hacía arriba y abajo

Chucky Lozano en el Mundial de Qatar 2022. ı Foto: Mexsport

Rusia 2018

Para Rusia 2018, cuando México venció a Alemania, Adidas optó por un verde obscuro en el fondo de la playera y a los costados unos rectángulos que salían desde la parte trasera de la remera, además de que fue la última camiseta que traía el anterior escudo del Tricolor.

Raúl Jiménez en el partido ante Brasil. ı Foto: Mexsport

Brasil 2014

Una de las mejores playeras de la Selección Mexicana en los Mundiales de Futbol es la que presumieron en Brasil 2014, cuando la afición mexicana soñaba con una generación dorada de jugadores, pero el famoso ‘No era penal’ terminó con las ilusiones de un país.

Una remera totalmente verde con unos rayos blancos y rojos que llegan al escudo, además de los detalles en blanco, como ha sido una constante en los uniformes del Tricolor, además de portar el escudo del equipo en medio.

Giovanni dos Santos en el Mundial de Brasil 2014. ı Foto: Mexsport

Sudáfrica 2010

Una playera que marcó el final de la carrera de Cuauhtémoc Blanco en la historia de los Mundiales, la camiseta fue hecha con un verde más claro, pero en esa ocasión era bastante llamativa porque los detalles estaban en rojo, solo el cuello y los números eran color blanco.

Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Sudáfrica 2010. ı Foto: Mexsport

Alemania 2006

Una de las playeras mas sencillas de la Selección Mexicana fue la del Alemania 2006, la cual era verde obscuro y con una franja blanca en V que atravesaba todo el pecho, el cuello era de color rojo y algo interesante es que fue la última camiseta con el patrocinio de Nike.

México en el Mundial de Alemania 2006. ı Foto: Mexsport

Corea-Japón 2002

La última playera que realizó Atlética para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo fue en la edición de Corea-Japón 2002, la cual era totalmente verde y con una pequeña línea de color rojo que iba del hombro hasta abajo de la axila; a los costados traía un verde más fuerte que hacía contraste con los demás colores.

Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca. ı Foto: Mexsport

Francia 1998

Una de las camisetas más icónicas de México y que es una de las favoritas de la afición mexicana es la de Francia 1998, la cual tenía plasmado el calendario azteca, un verde clarito para contrastar con el diseño y un cuello blanco con detalles en rojo, una obra de arte por parte de ABA Sport.

Zague portando la camiseta de México. ı Foto: Mexsport

Estados Unidos 1994

Antes de ser patrocinado por Adidas, la Selección Mexicana tuvo diferentes marcas que lo vestían. En la edición de Estados Unidos 1994, Umbro realizó una playera verde claro con un fondo de figuras abstractas, el short en color blanco y las calcetas rojas.

Benjamín Galindo en el Mundial de 1994. ı Foto: Mexsport

México 1986

La segunda vez que México recibió un Mundial fue muy especial para el país, en esa ocasión Adidas sacó una playera toda verde, las franjas de los hombros y el cuello en color blanco, además como ha sido una costumbre el short era blanco y las calcetas de color rojo.

Esta es la camiseta que uso México en la edición de 1986. ı Foto: Mexsport

Argentina 1978

Las primeras playeras que utilizó México en los Mundiales fueron muy limpias, pues en la edición de Argentina 1978, la Selección Mexicana portó un jersey verde obscuro y que fue la primera en tener diseños de líneas en las mangas, un cuello tipo V en color blanco y fue creada por Levis.

La Selección Mexicana en la edición de la Copa del Mundo 1978. ı Foto: Mexsport

México 1970

La marca Rigg fue la encargada de realizar la primera playera que México utilizó en un Mundial en cada, pues en la edición de 1970 la Selección Mexicana utilizó un diseño simple color verde, cuello en V con detalles en blanco y rojo con un tipo de resorte en la manga.

Camiseta utilizada en México 1970. ı Foto: Mexsport

Inglaterra 1966

Con el color verde bandera de fondo y un escudo tipo rombo con el lábaro patrio y la palabra México, fue como la Selección Mexicana disputó la edición de Inglaterra 1966. La marca Umbro modificó el cuello en esta playera e hizo el cuello en forma circular con verde, blanco y rojo.

México en el Mundial de Inglaterra 1966. ı Foto: Mexsport

Chile 1962

En esta edición México también se utilizó el mismo color verde bandera, con el escudo en rombo; lo único que cambió fue el cuello en V, además de que es una remera histórica, pues con ella consiguieron la primera victoria del Tricolor en la historia de los Mundiales.

La playera de México en Suecia 1958. ı Foto: Mexsport

Suecia 1958

La edición de Suecia 1958 fue un antes y después en la historia de las camisetas de la Selección Mexicana, pues en aquella ocasión México por primera vez utilizó el color verde para su jersey de local, el cual se quedó para ser utilizado por el Tricolor hasta la fecha.

Uruguay 1930, Brasil 1950 y Suiza 1954

México utilizó una playera color guinda de manga larga durante las primeras ediciones del Mundial; el único detalle que resaltaba de esa camiseta era el escudo con la bandera de nuestro país y la palabra ‘México’ en el lado izquierdo del pecho.

