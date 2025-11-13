Cristiano Ronaldo y Portugal caen ante Irlanda y el Bicho tendrá que esperar el pase a su sexto Mundial

Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán que esperar a la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA para conseguir su pase a la Copa del Mundo y ‘El Bicho’ se una a la privilegiada lista de futbolistas que disputarán su sexto Mundial al hilo, como lo es Lionel Messi.

El conjunto luso cayó derrotado ante su similar de Irlanda por marcador de 2-0, con dos goles de Troy Parrott, quien venció el arco de Diogo Costa en el primer tiempo para conseguir su doblete. El partido del conjunto luso fue para el olvido en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo, pues fue su primera derrota del torneo.

El primer gol del partido llegó al minuto 17 de tiempo corrido, cuando Irlanda tuvo un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el cual llegó hasta el segundo poste, donde apareció Liam Scales para volver a mandar el centro y en el corazón del área apareció Troy Parrott para abrir el marcador.

Troy Parrott's goal that has given us the lead!



🇮🇪 1-0 🇵🇹

pic.twitter.com/1iAsTE9fSt — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 13, 2025

El segundo gol llegó en el tiempo de compensación, antes de que se cumpliera el minuto que había dado el cuarto árbitro. Dara O’Shea cedió la pelota para Troy Parrott cerca del área; el delantero irlandés se metió entre la defensa portuguesa y sacó un disparo al primer poste de Diogo Costa para aumentar la ventaja.

Los locales se fueron al medio tiempo con la ventaja en el tablero y la segunda parte solo fue de trámite en el compromiso, pues los dirigidos por Roberto Martínez tuvieron una noche gris en la cancha del Aviva Stadium.

Cuando los portugueses caían 2-0 abajo en el marcador, Cristiano Ronaldo perdió la cabeza y soltó un codazo dentro del área a uno de los defensas de Irlanda y, después de que el árbitro revisara la acción en el monitor del VAR, decidió expulsar al ‘Bicho’ por el golpe. Lamentablemente para Portugal, su máximo goleador no estará en la última jornada.

‼️ A qualidade dos comentadores de futebol mede-se na estupidez que dizem.



Colocar a culpa no Diogo Costa no segundo da Irlanda é das maiores estupidezes que algum comentador pode dizer. pic.twitter.com/kaCkYqAh6O — Nogues 𝕏 ® (@nogu3s) November 13, 2025

Portugal no pudo reaccionar ante un equipo de Irlanda que dejó todo en la cancha para llevarse su segunda derrota de las eliminatorias de la UEFA y pelear en la última jornada el pase al repechaje para la Copa del Mundo del 2026.

El conjunto luso no hizo nada después de la expulsión de Cristiano Ronaldo, pues en el segundo tiempo lograron 12 disparos, solo 1 a portería y el arquero de Irlanda tuvo dos atajadas clave en los segundos 45 minutos.

Portugal se medirá ante Armenia por el pase al Mundial del 2026, mientras que Irlanda se verá las caras con Hungría, sin embargo una derrota del equipo luso y una victoria de los húngaros, mandarían a Cristiano Ronaldo y compañía al repechaje.

DCO