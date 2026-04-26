Tenis

¡Campeona! Renata Zarazúa se corona en W100 Charlottesville y gana su título 12

La mexican Renata Zarazúa consiguió el título 12 de su carrera luego de haberse proclamado campeona del W100 Charlottesville en Virginia

Renata Zarazúa se coronó en el W100 Charlottesville para ganar su primer trofeo del 2026.
Renata Zarazúa se coronó en el W100 Charlottesville para ganar su primer trofeo del 2026. Foto: X @_canchacentral
Por:
Enrique Villanueva

La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió el título 12 de su carrera después de imponerse 6-1, 1-6 y 7-5 a la argentina Martina Capurro en la final del W100 Charlottesville, torneo que se desarrolló en la arcilla verde de Charlottesville, Virginia.

La jugadora originaria de la Ciudad de México, número 87 en el ranking mundial, obtuvo su tercer trofeo en la W100. Ocho de sus coronaciones fueron en el circuito de la ITF y cuatro en la WTA 125.

El W100 Charlottesville es el primer título del 2026 para la mexicana Renata Zarazúa, quien llegó a esta competencia como primera cabeza de serie.

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Así fue la coronación de Renata Zarazúa

Renata Zarazúa fue imponente en el primer set de la final del W100 Charlottesville contra Martina Capurro, quien en la segunda manga reaccionó para forzar el tercer episodio.

La ruta de la tenista mexicana de 28 años de edad a la final de la competencia no fue sencilla, debido a que tuvo que dejar atrás a rivales complicadas como Lia Karatancheva (primera ronda), Haley Giavara (octavos de final), Gina Feistel (cuartos de final) y Elizabeth Mandlik (semifinales).

Bolsa ganadora del W100 Charlottesville

La bolsa ganadora del W100 Charlottesville fue de 100,000 dólares. Estos torneos reparten puntos importantes para tenistas que buscan escalar posiciones en el ranking de la WTA, como es el caso de Renata Zarazúa.

Este trofeo llega en un momento clave para la mexicana, quien busca mantenerse en el top 100 de la WTA y llegar de la mejor manera posible a los próximos certámenes de la temporada.

El balance de Renata Zarazúa en finales luego de su coronación en el W100 Charlottesville es de 12 triunfos y 12 derrotas.

EVG

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