¡A LA FINAL! Renata Zarazúa derrota a Elizabeth Mandlik y peleará por el título del W100 Charlottesville

Renata Zarazúa sostuvo un enfrentamiento ante la estadounidense Elizabeth Mandlik en las semifinales del W100 Charlottesville, encuentro en el que la mexicana se llevó la victoria en tres sets por marcador de 6-4, 5-7 y 6-3 para pelear por el título este domingo 26 de abril.

La mexicana es la sembrada número uno de la competencia, por lo que es la favorita a llevarse el título este fin de semana en Charlottesville, Virginia, aunque no será nada sencillo enfrentarse a Martina Capurro Taborda, quien es una de las sorpresas del certamen al llegar desde la ronda de qualy.

¡FINAL LATINOAMERICANA EN CHARLOTTESVILLE! 🔥



✅ Martina Capurro🇦🇷 y Renata Zarazúa🇲🇽 ganaron sus partidos de semis y jugarán mañana la final del W100 de Charlottesville, Virginia.



⚔️ Será el primer duelo entre ellas. pic.twitter.com/FrKBpOfzmW — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) April 25, 2026

Cabe recalcar que estas dos tenistas nunca se han enfrentado en su carrera, así que no se conocen al 100 por ciento dentro de la pista, ya que solo han podido ver videos una de la otra antes de saltar a la cancha para pelear por el título del W100 Charlottesville.

Esta será la primera oportunidad del año para que la mexicana levante un título en el 2026, ya que hace algunos meses se hizo presente en el WTA 500 de Mérida, donde fue eliminada en las rondas previas a las semifinales, a pesar de que era una de las favoritas en su país.

Para poder llegar a la gran final, Renata Zarazúa derrotó en la primera ronda a Lia Karatancheva, en la siguiente fase pasó por encima de la estadounidense Haley Giavara, en cuartos de final derrocó a la polaca Gina Feistel y en las semifinales dejó en el camino a Elizabeth Mandlik.

Dentro de la ITF, Renata Zarazúa es una de las mejores 100 tenistas del mundo, actualmente ocupa en peldaño número 87 y en su carrera su mejor resultado ha sido quedarse en el escalón 51.

La última vez que Renata Zarazúa llegó a una final dentro del circuito de la ITF fue en el Abierto de Austin 125, cuando se enfrentó a la canadiense Marina Stakusic y terminó llevándose la victoria por marcador de 6-4, 3-6 y 6-3.

DCO