Renata Zarazúa queda eliminada del Abierto de Australia 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa no logró pasar a segunda ronda del Abierto de Australia 2026, tras ser derrotada por Marie Bouzková.

Renata Zarazúa cayó la madrugada de este lunes (tiempo de México) por 6-2 y 7-5 en la Primera Ronda del certamen australiano, primer Grand Slam de la temporada, ante la europea, que deja ahora marca de 4-0 sobre la capitalina.

En un match en el que Renata Zarazúa y Marie Bouzková buscaban conectar los puntos ganadores con tiros muy profundos y algunas veces angulados desde la línea de base, la checa pareció tener la mejor parte, compensando así sus deficiencias con el servicio; cometió 4 dobles faltas.

Bouzkova jugó con molestias en la parte lumbar a partir del segundo game de la segunda manga tras recibir asistencia médica por quejarse de esa zona y por ello le costaba mucho subir a la red, situación que la mexicana aprovechó varias veces, aunque Renata cometió 46 errores no forzados en el juego que duró más de dos horas.

Pero Renata Zarazúa, quien salió a la cancha con un vendaje en la rodilla izquierda, también solicitó asistencia, al término del séptimo juego del segundo set cuando el tablero marcaba 4-3 a favor de su oponente y ella vendría al saque, y en su caso pareció por desbalance en la presión arterial, pues le pusieron el aparato que la checa en el brazo izquierdo.

Renata Zarazúa contó con el apoyo de mexicanos que fueron mayoría en la cancha 8 de Melbourne Park, haciendo la ola y gritando constantemente el nombre de Renata.

En dobles, Renata Zarazúa hace mancuerna con la croata Antonia Ruzic y se medirá en primera ronda a la dupla china de Zhaoxuan Yang y Yifan Xu la noche del martes, tiempo de México.

La otra tricolor en el torneo por parejas, Giuliana Olmos, y su compañera indonesa Aldila Sutjiadi debutan, también el martes, ante las locales Destanee Aiava y Maddison Inglis.

