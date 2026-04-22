El emotivo mensaje de despedida de Ricardo Salinas para la afición del Mazatlán tras su último partido en Sinaloa

El Mazatlán disputó su último encuentro como local en la Liga MX y lograron darle una alegría a su afición tras vencer al Toluca, el actual bicampeón del futbol mexicano, por marcador de 4-3 en un partido que quedará para la historia por todas las emociones que se vivieron.

“Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi Mazatlán, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo. Me dio mucho gusto ver el estadio lleno por última vez, a todos ustedes les pido que no se queden con los malos recuerdos. Estoy seguro que les he regalado 5 años llenos de buenos momentos, que quedarán ahí para la historia, miles de fotos, videos y sonrisas que perdurarán por siempre”, escribió el empresario.

Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi @MazatlanFC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo.



A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para… pic.twitter.com/DclFcAk0Wa — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 23, 2026

La primera victoria del Mazatlán en la Liga MX fue ante el Toluca

El Mazatlán llegó a la Liga MX en un momento de incertidumbre, pues realizaron su debut en el Torneo Guardianes 2020 cuando el mundo aún estaba en pandemia por Covid-19, aunque no tuvieron un gran inicio, ya que perdieron su primer encuentro y empataron el siguiente.

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Sin embargo, en su tercer compromiso en el futbol mexicano, los Cañoneros sacaron una victoria, precisamente ante el Toluca por marcador de 2-1; con un doblete de Fernando Aristeguieta y un expulsado en el primer tiempo, lograron mantener la ventaja para lograr sus primeros tres puntos.

Después de esa victoria, el equipo de la Perla del Pacífico volvió a caer en un bache de malos resultados, perdiendo tres compromisos y empatando dos, y su segunda victoria en su historia llegó en la Jornada 9 cuando derrotaron por la mínima al Tijuana con un solitario gol de César ‘Chino’ Huerta.

¡PAR-TI-DA-ZO! Goles, espectáculo y triunfo Cañonero.



Para verlo uno y mil veces más. pic.twitter.com/YEN7LDtSd2 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 23, 2026

Atlante tomará el lugar del Mazatlán en la Liga MX

El Mazatlán se despide de la Liga MX este fin de semana cuando se enfrenten a los Tigres en la cancha del Estadio Universitario para disputar la Jornada 17 del Clausura 2026, el último compromiso de los Cañoneros en la máxima categoría del futbol mexicano.

Como lo confirmó la Liga MX hace algunos meses, será el Atlante el equipo que tome el lugar del Mazatlán en la Primera División y los Potros de Hierro jugarán sus partidos de local en el Estadio Azteca, recinto que compartirán con el América y el Cruz Azul.

Después de varios años en la Liga de Expansión y ser campeones en múltiples ocasiones, el Atlante volverá a la Liga MX en el año que cumplen 110 años de historia.

DCO