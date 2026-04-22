Mazatlán vence al Toluca con remontada incluida en su último partido como local en Liga MX

El Mazatlán se despidió de su afición en su último partido como local en la Liga MX con una sorprendente victoria por marcador de 3-2 sobre el Toluca, el actual campeón del futbol mexicano, y las gradas en el Estadio El Encanto se abarrotaron, ya que los boletos eran gratuitos para la afición.

El primer gol del encuentro llegó en el tiempo de compensación de la primera parte; fue Everardo López quien se levantó en el área de los Cañoneros y aprovechó la pésima salida de Ricardo Rodríguez para empujar la esférica al fondo de las redes, con lo que puso al Toluca arriba en el marcador.

La parte complementaria fue una completa fiesta por parte de la afición del Mazatlán, pero también una odisea para ambos equipos, ya que en el segundo tiempo cayeron cuatro goles para darle la victoria a los Cañoneros en su gira del adiós.

¡Gool del Toluca!



Everardo Lopez aprovecha el rebote y empuja el balón para abrir el marcador#MásAcciónMásDiversión #HartoFut@caliente_sports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/pk5MQf0IPD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 23, 2026

¡Gool del Mazatlán!



Brian Rubio anticipa y gana la posición para rematar y empatar el marcador#MásAcciónMásDiversión #HartoFut@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



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¡Gool del Toluca!



Pollo Briseño se levanta en el área para rematar y darle la ventaja a los diablos#MásAcciónMásDiversión #HartoFut

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Fue al minuto 49 de tiempo corrido cuando los Cañoneros se acercaron a la portería de Hugo González; fue Brian Rubio quien le ganó la marca al ‘Pollo’ Briseño dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica al segundo poste del marco de los Diablos Rojos.

Sin embargo, fue el mismo Antonio Briseño quien le volvió a dar la ventaja al actual campeón de la Liga MX. Nuevamente desde el tiro de esquina, Alexis Vega puso un balón preciso dentro de los 16.50 metros y el ‘Pollo’ con un remate de cabeza colgó la pelota de un ángulo para igualar el tablero.

Todo se puso en contra de los choriceros al 60′ de juego, cuando Marcel Ruiz se barrió en medio campo y se llevó la tarjeta roja, aunque de primera intención ‘El Gato’ Ortiz no mostró el cartón de expulsión y necesitó la ayuda del VAR para tomar la decisión.

El segundo tanto del Mazatlán fue al minuto 69 de juego, cuando el VAR volvió a ser protagonista en el partido al llamar al silbante para revisar una posible mano en el área; al final, la pena máxima fue marcada para los locales y Yoel Bárcenas convirtió el penalti por gol.

¡Gool del Mazatlán!



Édgar Bárcenas convierte el penal en gol y empata el marcador#MásAcciónMásDiversión #HartoFut

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¡Gool del Toluca!



Castro dispara de larga distancia y empata 3-3 el marcador#MásAcciónMásDiversión #HartoFut

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Con un hombre menos y 15 minutos por jugarse en el cotejo, parecía que el Toluca no podría volver a marcar en la cancha del Estadio El Encanto, pero a 180 segundos del final, Nicolás Castro sacó un disparo desde fuera del área que terminó venciendo a Ricardo Rodríguez para que se volviera a igualar el electrónico.

Sin embargo, el gusto le duró poco al equipo de Antonio Mohamed, ya que un minuto después de su tercera anotación, el Mazatlán armó una jugada en la banda derecha y con tres toques dejaron a Jesús Hernández frente al marco de Hugo González y el delantero mexicano no falló para darle la victoria a los Cañoneros.

Con esta victoria, el Mazatlán se despide de su gente, ya que fue su último encuentro en el Estadio El Encanto, mientras que el Toluca arrastra una racha negativa de seis encuentros sin conocer la victoria.

En los otros partidos que se jugaron a la misma hora, el Atlético San Luis venció 2-0 a Santos con un gol de último minuto de Joao Pedro y en el tercer compromiso Tigres y Atlas no pudieron hacerse daño en la cancha del Estadio Jalisco e igualaron a cero para llevarse un punto cada quien.

DCO