Toluca condena insultos racistas de aficionados del América contra Helinho y anuncia fuertes medidas

El Toluca emitió un comunicado en el que condenó los insultos racistas que un sector de la afición del América lanzó contra Helinho tras la expulsión del delantero brasileño en el Estadio Azteca, en la derrota que los Diablos Rojos sufrieron ante las Águilas en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Como institución, nos solidarizamos plenamente con nuestro jugador y reafirmamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación. Estos actos son cobardes y no los vamos a tolerar”, se lee en una parte del comunicado de los Diablos Rojos.

📄 Comunicado oficial ante los insultos racistas hacia nuestro jugador Helio Nunes pic.twitter.com/1pT5CdRDpr — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

Toluca anuncia medidas tras racismo contra Helinho

En el mismo comunicado, el Toluca dio a conocer que trabajará de la mano con la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol, esto con el objetivo de encontrar a los responsables de estos hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

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“Nos alinearemos con la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol, la cual solicitó al Club abrir una línea de investigación con base en su protocolo para definir las responsabilidades correspondientes conforme a la norma del Protocolo Modelo para Prevenir y Sancionar el Acoso y Hostigamiento Sexual y otras formas de Discriminación”, informó el conjunto escarlata al respecto.

Helinho y su familia han sido víctima de ataques racistas

El Toluca también indicó que en los últimos días tanto Helinho como su familia han sido víctimas de racismo, una situación que el propio jugador reveló en sus redes sociales.

“Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no sólo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales. Este tipo de hechos son absolutamente inadmisibles y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad”, ahondó el actual bicampeón de la Liga MX.

EVG