Manny Pacquiao noquea de un solo golpe a un famoso streamer en plena transmisión en vivo (VIDEO)

La leyenda del boxeo mundial Manny Pacquiao se convirtió en tendencia en redes sociales al noquear al famoso streamer iShowSpeed en una pelea amistosa durante una transmisión en vivo.

El filipino Manny Pacquiao estuvo en uno de los streams de Speed, quien es conocido por tener contacto con atletas famosos de todo tipo de disciplinas y los reta en sus deportes. Con el Pac-Man no fue la excepción.

"Manny Pacquiao":

Porque lo hizo mierda de un golpe a Speed durante una pelea en vivo. pic.twitter.com/HQquLIkIqw — Tendencias (@TTendenciaX) April 21, 2026

Pacquiao y Speed se pusieron los guantes para una especie de sparring. El creador de contenido le ladró antes del combate y le lanzó golpes fuertes al excampeón del mundo, quien estuvo marcando sus impactos, hasta que soltó un gancho que ponchó al influencer.

El encuentro fue bastante inusual, pues no sucedió en un ring ni mucho menos en un gimnasio. La pelea fue en una casa, rodeados de gente, sin ropa adecuada para el boxeo, ni con careta o concha protectora. Tanto el boxeador como el streamer estaban con chanclas.

iShowSpeed ha tenido streams con jugadores de la NBA como Kevin Durant, con jugadores de futbol como Paul Pogba, con la leyenda de la NFL Tom Brady. Incluso ha retado a medallistas olímpicos como Noah Lyles.

Speed retó a Noah Lyles, campeón olímpico en 100 metros en París 2024, a una carrera y estuvo a nada de vencer al llamado hombre más rápido del mundo. Ambos se batieron en una prueba de 50 metros, en donde el creador de contenido se vio mejor que el atleta profesional, quien logró llevarse la victoria.

¿Manny Pacquiao regresa al boxeo?

La revancha entre las leyendas del boxeo mundial Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pactada para el 19 de septiembre en Las Vegas se tambalea, pero mientras se esclarecen los detalles, el filipino asegura que quiere “una pelea real”.

Se supone que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentarán en La Esfera de Las Vegas, pero en un encuentro con fans en el Caesars Palace, Floy dijo: “No sabemos la sede de la pelea. The Sphere es uno de los lugares de los que se ha hablado. Así que no sabemos si al 100% será ahí. Y esto no es realmente una pelea. Es una exhibición”. Por su parte Pacquiao comentó: “El contrato es para una pelea real”.

Pacquiao es considerado una de las grandes leyendas del boxeo a nivel mundial, además que su nombre se cuela en la conversación de los más grandes de la historia, con un legado de campeón en ocho divisiones de peso diferentes y guerras inolvidables, entre ellas varias con mexicanos.

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