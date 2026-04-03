Emmanuel Pacquiao Jr. logra su primera victoria como boxeador profesional ante Darrick Gates

Emmanuel Pacquiao Jr. se subió al ring esta noche para sostener su segunda pelea como boxeador profesional ante Darrick Gates; el joven de 25 años logró llevarse su primera victoria en este circuito por la vía del nocaut en el segundo round de este combate.

La pelea del hijo del legendario Manny “PacMan” Pacquiao fue partícipe de la pelea coestelar de la función en Temecula, California, que significó la segunda aparición de Emmanuel Pacquiao en un evento de pago por evento, además de ir en busca de salir por primera vez con la mano en alto después del empate que tuvo en noviembre del 2025.

Emmanuel Pacquiao lució tranquilo y con un plan claro arriba del cuadrilátero, a pesar de que era un combate bastante complicado, ya que su rival tenía más experiencia en el circuito, el descendiente de Manny Pacquiao solo necesitó dos rounds para parar la pelea.

The son of Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao Jr. (1-0-1) 🇵🇭, earned his first professional boxing victory in Temecula, California. 🇺🇸

He stopped 36-year-old Darrick Gates (0–2) via TKO in the second round. pic.twitter.com/Wh5X8LKbLp — Permante (@PermantexG) April 4, 2026

En el segundo episodio de esta historia fue donde todo se definió. Emmanuel Pacquiao saltó de nuevo al ring más tranquilo que su rival y aprovechó el momento oportuno para atacar con varias combinaciones a la cara de Darrick Gates.

El filipino lo llevó contra las cuerdas y castigó a su rival con una combinación al cuerpo y después lo remató con unos golpes a la cara, con lo que mandó a la lona a Gates y, tras la intervención del referí, comenzó la cuenta para el estadounidense, que se recompuso en los últimos segundos.

Gates volvió a ponerse de pie, pero Emmanuel Pacquiao aprovechó que su rival ya estaba tocado, así que fue con todo al ataque para terminar de una vez por todas la pelea. El filipino volvió a poner contra las cuerdas a su rival y con un derechazo potente al cuerpo lo mandó a la lona por segunda ocasión en el combate.

The moment Emmanuel Pacquiao Jr secured his first professional victory 😤 pic.twitter.com/oeHiHiN0Wi — Ring Magazine (@ringmagazine) April 4, 2026

Emmanuel Pacquiao regresó a su esquina sin celebrar y en ese momento apareció su padre, una leyenda del boxeo, para abrazarlo y felicitarlo tras conseguir su primera victoria profesional como boxeador.

Con esta victoria, Emmanuel Pacquiao Jr. mantiene un récord invicto en el boxeo profesional, con una marca de 1-0-1, 1 KO. El pugilista filipino apenas tiene 25 años y una carrera brillante por delante.

En menos de cinco meses, el hijo de Manny Pacquiao ya tuvo dos peleas como boxeador profesional, logrando un empate y una victoria arriba del cuadrilátero.

DCO