¡Lamentable! Helinho denuncia racismo de fans del América tras la bronca en el Estadio Azteca

Helinho, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, denunció en Instagram ataques racistas que sufrió después del partido ante el Club América en el Estadio Azteca. Las redes del brasileño se llenaron de aficionados americanistas comentando cosas en su contra.

“El racismo es un crimen”, es el mensaje del video en donde Helinho muestra los mensajes que gente, en su mayoría aficionados del América, le fue dejando en otras de sus publicaciones. Le pusieron emojis de un mono, además de otros mensajes violentos.

Helinho fue protagonista de una bronca en el América vs Toluca. El atacante sudamericano se enfrascó fuertemente con Alejandro Zendejas. El choque entre los jugadores generó una trifulca en donde se sumaron ambos planteles.

“Esto sigue ocurriendo todos los días”, inicia el video que a continuación muestra los comentarios de los aficionados, algunos de los insultos más repetidos son: “Mono”, “Regresa a tu hábitat”, “salió enojado porque le redujeron su ración de bananas y cacahuates”.

El futbolistas escarlata fue expulsado y camino al vestidor fue agredido por Henry Martín, delantero del América que no juega por lesión, pero confrontó a Helinho, quien en el mismo Premium Tunnel Club fue agredido por aficionados de las Águilas.

“No son frases hechas, son comentarios reales, publicados esta semana en mis redes sociales. Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar”, sigue el mensaje del elementos choricero.

Se dice que a Helinho, pieza clave en el bicampeonato del Toluca, tendrá de tres a cuatro juegos de sanción, con lo que se perdería los últimos dos juegos de la fase regular y los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Así termina el mensaje de Helinho

“Incluso en la élite los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha. El talento y la fama no bastan para detener el odio. Estos no son solos comentarios, el racismo no es una opinión, es violencia, cada palabra tiene peso, refuerza estigmas”, agrega el mensaje.

“El silencio también forma parte de ello. Cuando lo vemos y lo ignoramos el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización, no se trata de quien lo sufre, se trata de todos nosotros. Denúncialo, toma una postura, no lo normalices”, añade. “El respeto no es un opción, es lo mínimo indispensable”.

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