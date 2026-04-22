Chivas y Necaxa no se hacen daño en Aguascalientes y peligra el liderato del Rebaño Sagrado

El Necaxa abrió las puertas del Estadio Victoria para verse las caras con las Chivas en la Jornada 16 del Clausura 2026, encuentro que no tuvo muchas emociones en los 90 minutos y terminó con la paridad 0-0 para que cada escuadra se llevará un punto para su causa, aunque este resultado no le conviene mucho al equipo de Gabriel Milito.

A pesar de que los Rayos necesitaban ir por la victoria para pelear por un puesto en la liguilla del futbol mexicano, el equipo de Martín Varini no se vio con intensidad en su propia cancha y le cedieron la iniciativa al Rebaño Sagrado, aunque los rojiblancos estaban erráticos frente al marco de Ezequiel Unsaín.

¡Cerca Chivas!



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Para ir en busca de la victoria, Gabriel Milito mandó al campo a Roberto Alvarado, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, los jóvenes rojiblancos que en su momento han salvado al Rebaño Sagrado de quedarse sin los tres puntos en su bolsa.

Durante el tiempo de compensación, Alexis Peña levantó de más la pierna sobre el delantero de las Chivas y terminó contactando la cabeza de su rival, ganándose la tarjeta roja, por lo que no podrá disputar el último encuentro de la temporada regular con el Rebaño Sagrado.