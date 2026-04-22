Todo sobre Armando González Alba, la joya de Chivas: familia, novia y de dónde es

Equipos del extranjero ya tienen en la mira el talento del jugador

El fútbol mexicano ha encontrado a su nueva gran figura en Armando González Alba, conocido popularmente como “La Hormiga”. El joven delantero de las Chivas no solo destaca por su impresionante olfato goleador, sino también por portar un apellido con historia dentro de la institución rojiblanca.

Tras ser galardonado como el Mejor Jugador del Apertura 2025, este 2026 se perfila como el año de su consagración definitiva, captando la atención de importantes clubes europeos y ganándose con creces su lugar en la Selección Mayor.

La familia de Armando “La Hormiga” González

El talento de Armando no es producto del azar, lo lleva en el ADN. Es hijo de Armando González, exfutbolista que defendió la camiseta del Rebaño Sagrado durante la década de los 90.

Su padre ha sido su mentor más estricto, protagonizando una anécdota que hoy refleja el éxito del joven, le prohibió hablar de sus anotaciones hasta que lograra marcar en un Clásico Nacional con el estadio lleno. Hoy, ese reto es una realidad superada.

Además, la dinastía se extiende hasta el Viejo Continente, donde su hermano mayor, Luis Emilio González, también desarrolla una carrera profesional, consolidando a la familia como una fábrica de goleadores.

Nombrado MVP del Apertura 2025 en La Liga MX ı Foto: Redes sociales

El origen y su futuro

A pesar de la fama, Armando, nacido en Celaya el 20 de abril de 2003, mantiene un perfil humilde. Cumplió 23 años en la cima de su carrera, y aunque los rumores lo vinculan con clubes como el Sporting de Lisboa, él permanece soltero y concentrado en su rendimiento.

Hasta la fecha, el jugador no ha hecho pública ninguna relación sentimental, él se mantiene firme y concentrado en el campo.

Fuera del campo, destaca su pasión por la cultura japonesa y el anime, declarándose fan absoluto de Dragon Ball. Su personaje favorito es Gohan, y es común verlo celebrar sus goles con el icónico gesto del “Kamehameha”, una marca personal que ha encantado a la afición.

Con un valor de mercado que ya ronda los 13.8 millones de euros, el crecimiento de “La Hormiga” parece no tener techo.

Tras debutar y anotar con la Selección Mexicana en febrero frente a Islandia, su salida hacia España o Portugal parece inminente. Mientras tanto, la afición tapatía disfruta de los que podrían ser los últimos meses de su gran estrella en Verde Valle.