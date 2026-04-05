¡INCREÍBLE! La Hormiga González se sincera y revela que no le gusta su famoso apodo

Armando ‘Hormiga’ González se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito, ya que el delantero mexicano es el goleador del equipo, pero hace unos días estuvo en el podcast de las Chivas y dejó en claro que hay un apodo que no le gusta tanto escuchar.

El ariete de la Selección Mexicana es un fan del anime y de la cultura japonesa, es por eso que en los partidos de Chivas lo hemos visto celebrar como Naruto o con movimientos de Dragon Ball Z, por lo que la afición lo apodo ‘El Otaku del Gol’ un sobrenombre que le genera incomodidad a la ‘Hormiga’ González.

“No es que no me guste, pero me gusta más Hormiga. Al principio, como que me incomodaba un poco, porque me hacían mucha burla. La primera vez que me dijeron Otaku del Gol fue en la Sub-23 después de que alguien lo pusiera en Twitter”, comentó Armando González en el podcast de Chivas.

Esta es la razón por la que el apodo ‘Otaku del Gol’ no le gusta a la Hormiga

‘La Hormiga’ González reveló que había dos razones por las que el apodo de ‘Otaku del Gol’ no le terminaba de gustar del todo, esto porque la gente decía que no se bañaba o le daban miedo las mujeres, por lo que comenzó a incomodar al delantero mexicano.

“Me empezaron a echar burla porque me decían ‘es otaku y no se baña’ y yo sí me baño. No tengo nada en contra de los otakus, me gusta la cultura japonesa; me hacían mucha burla sobre que me daban miedo las mujeres”, reveló el ariete de las Chivas en el podcast.

Aunque después de ser campeón de goleo con las Chivas en la pasada temporada, el apodo de ‘La Hormiga’ comenzó a tomar fuerza para Armando González y el sobrenombre de ‘Otaku del Gol’ quedó en segundo plano.

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Armando González vuelve a pelear por el campeonato de goleo

Armando González ganó el campeonato de goleo en el Apertura 2025, compitiendo ante delanteros de élite como Joao Pedro y Paulinho, aunque el ariete mexicano continúa en un gran nivel con el cuadro de Gabriel Milito.

En este Clausura 2026, ‘La Hormiga’ González sigue en lo más alto de la tabla de goleo, aunque la pelea ahora solo es ante Joao Pedro del Atlético de San Luis, que después de su partido de la Jornada 13 ante el Monterrey, el italiano llegó a 11 goles.

Ahora el mexicano tendrá que anotar en el partido ante Pumas para volver a igualar a Joao Pedro en la tabla de goleo y, si consigue un doblete ante los Universitarios podría ponerse en el primer lugar del campeonato de goleo.

DCO