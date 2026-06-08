Zverev gana su primer Grand Slam tras 3 finales perdidas

Misión cumplida. El tenista alemán Alexander Zverev conquistó el primer Grand Slam de su carrera luego de derrotar 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 al italiano Flavio Cobolli. Sascha había perdido sus tres duelos definitivos en un Major, y con su coronación es el primer campeón nuevo en Francia en una década.

Con este título, Sascha, como es apodado el originario de Hamburgo, se convirtió en el primer alemán campeón en Roland Garros desde 1937, cuando alzó el título Henner Henkel. Es apenas el tercero de su país que lo consigue en la categoría varonil, pues Gottfried von Cramm lo había hecho antes y por partida doble en las ediciones de 1934 y 1936.

Alexander Zverev ya sabía lo que era jugar la final del torneo en el Philippe-Chatrier, pues lo había hecho en la edición de 2024, en la que cayó derrotado a manos de Carlos Alcaraz por parciales de 3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6, pero este año llegó como el tenista con mayor experiencia en la ATP y mejor posicionado dentro del cuadro del certamen.

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El Dato: ALEXANDER Zverev obtuvo el primer trofeo de su carrera el 19 de septiembre de 2016 en el ATP 250 de San Petersburgo tras vencer en la final a Dominic Thiem

Fue una oportunidad única para el alemán, sin Jannik Sinner o Carlos Alcaraz al otro lado de la red, y el alemán, tercero del ranking, aprovechó al máximo sobre la arcilla roja de Roland Garros.

Cuando Cobolli falló un smash en el segundo punto de campeonato después de más de cuatro horas de juego y que llegó a cinco sets, Zverev se dejó caer de espaldas sobre la arcilla y se cubrió la cara con las manos mientras comenzaba a sollozar. Cuando se levantó, con la camiseta y los brazos cubiertos de arcilla, Zverev volvió a ponerse las manos en la cara antes de levantar ambos brazos en celebración, después de un arduo duelo con duración de cuatro horas y 17 minutos.

Los nervios traicionaron a un Alexander Zverev ansioso por levantar su primer Grand Slam, principalmente en el cuarto set ante un Flavio Cobolli que disputaba su primera final en un Major.

Alexander Zverev logró llevarse la primera manga sin ninguna complicación, pero Flavio Cobolli comenzó a apretar conforme pasaban los juegos y a meter en problemas al alemán. Cada revés era más fuerte que el anterior y ambos buscaban terminar el game lo más rápido posible para no perder energía bajo el intenso sol de París.

Los episodios que siguieron fueron más peleados que el primero, Cobolli con el apoyo del público logró llevarse el segundo set, mientras que el tercer fue para Sascha Zverev por el mismo marcador, sin embargo los que mantenía parejo este cotejo eran los errores de ambos tenistas, estrellando la pelota en la red sin poder responder o desaprovechando cuando el rival ya estaba vencido para llevarse el juego.

Después de que Zverev mantuvo el saque para ponerse 6-5 arriba en el cuarto set, un entrenador le trató la parte superior de la pierna derecha. Luego Zverev desperdició una ventaja de 3-1 en el desempate, que Cobolli cerró con un derechazo ganador paralelo que provocó un rugido del público.

El Roland Garros de 2016 había sido el más reciente que había sido testigo de un nuevo monarca. El turno en aquella ocasión fue del serbio Novak Djokovic, quien superó al británico Andy Murray en el encuentro definitivo.

Fue el primero de tres trofeos hasta el momento para Nole en la justa en Francia, pues posteriormente también se proclamó campeón en las ediciones de 2021 y 2023.

Zverev se había convertido en el claro favorito para el título desde que el número uno del mundo, Sinner, tuvo problemas en la ola de calor de la primera semana y desperdició una ventaja de dos sets y 5-1 ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

Un día después, el 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic también fue eliminado. Carlos Alcaraz, el bicampeón defensor, se retiró antes del torneo por una lesión en la muñeca derecha.

El alemán también se unió a un grupo selecto de jugadores que conquistaron su primer major en su cuarta final: el ocho veces campeón de majors Andre Agassi, el ganador de Wimbledon 2001 Goran Ivanisevic y el campeón del Abierto de Estados Unidos 2020 Dominic Thiem.