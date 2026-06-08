Sanción deja a Checo sin primer punto con Cadillac en la Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez fue sancionado con 10 segundos en el Gran Premio de Mónaco por la FIA, luego de que su Cadillac estaba fuera del cajón de salida.

Con ello le quitaron su primer punto al tapatío con la escudería estadounidense en la Fórmula 1 2026, en una carrera en la que el italiano Kimi Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en la temporada para seguir más líder que nunca en el campeonato de pilotos.

Completaron el podio detrás del joven volante de Mercedes, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

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Checo Pérez se metió en la lucha por los puntos durante el Gran Premio de Mónaco, una carrera que estuvo repleta de incidentes en las calles del Principado, donde se registraron múltiples accidentes, la intervención del coche de seguridad y una bandera roja.

Momentos después de la carrera fue investigado por estar fuera de posición en la parrilla de salida tras la reanudación de la misma, después de la bandera roja.

“Una vez que los comisarios examinaron el asunto, se le impuso una penalización de 10 segundos a Pérez, lo que hizo que el mexicano cayera del puesto 10 al 15, convirtiéndose así en el último clasificado del día”, señaló la Fórmula 1 en una nota al respecto que publicó en su sitio oficial.

El Dato: ISACK HADJAR terminó en la tercera posición en el GP de Mónaco, sumando su segundo podio dentro de la Fórmula 1 y el primero como piloto de Red Bull Racing

Quien se salvó de ser sancionado fue el francés Isack Hadjar, investigado por supuestos cambios no permitidos en su monoplaza durante la bandera roja.

Después de demostrar que se realizaron ajustes menores y revirtieron el auto a su estado original, la FIA determinó no sancionar al galo ni a Red Bull, por lo que el coequipero de Max Verstappen conservó su podio al terminar tercero.

Por su parte, Max Verstappen tuvo una mala tarde con su monoplaza, ya que en el momento que el semáforo se apagó, el auto del neerlandés no respondió y tuvo que hacerse a un lado para evitar algún accidente. Mad Max cayó 20 posiciones en la parrilla y por la radio su equipo le pidió que llevara el automóvil a los pits para retirarlo de la competencia en la primera vuelta.

Checo Pérez recibió un castigo durante los primeros recorridos de la carrera.

El mexicano rebasó la línea de su cajón tras la vuelta de formación, por lo que tuvo que ser penalizado. El mexicano tuvo un gran comienzo en la contienda; en la largada escaló cuatro posiciones, pero su sanción lo mandó de nuevo hasta los últimos puestos.

Los dos Ferrari realizaron un gran trabajo durante la mayor parte del Gran Premio de Mónaco, pero no pudieron mantenerle el ritmo a Andrea Kimi Antonelli, quien durante las 78 vueltas se mantuvo en la punta, sin preocupación y con poca presión por parte de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El volante británico se subió al podio con el italiano y el monegasco abandonó la carrera por un choque que tuvo en la recta final.

Con esta victoria, Andrea Kimi Antonelli sumó 25 puntos para su causa y llega a 156 unidades en la tabla general del Campeonato de Pilotos. Cada carrera que pasa y el italiano se lleva el título, el trofeo de la F1 se acerca a las manos del joven de 19 años, que sería el volante con menos edad en conseguirlo, aunque aún falta poco más de la mitad de la campaña por disputarse y todo puede ocurrir.

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Durante el Gran Premio de Mónaco, varios pilotos se llevaron penalizaciones por diferentes incidentes.

Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Franco Colapinto y Lance Stroll fueron castigados con cinco segundos por diferentes acciones dentro de la pista.

En la vuelta 60 apareció el safety car, que benefició a varios pilotos como Arvid Lindblad, quien no había entrado a los pits durante toda la competencia, y el volante de Racing Bulls logró mantenerse dentro del top 10. De igual forma, esta bandera amarilla ayudó a varios volantes a cumplir sus penalizaciones.

PRÓXIMO GP GRAN PREMIO DE BARCELONA

FECHA: domingo 14 de junio

HORA: 7:00

LUGAR: Circuito de Barcelona-Cataluña