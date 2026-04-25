¿Sergio Canales deja Monterrey? El crack español y su anticipada despedida de Rayados

Todo parece indicar que la estancia de Sergio Canales en el futbol mexicano llegó a su final, pues el talentoso mediocampista español fue visto despidiéndose de trabajadores de Monterrey, además que no realizó el viaje para el duelo entre Rayados y Santos en la Liga MX.

Canales no realizó el viaje a Torreón, Coahuila, para el duelo de la Jornada 17 Torneo Clausura 2026 ante los Guerreros, lo que destapa rumores sobre su despedida, que no se daría en la cancha, pues una lesión lo privó de jugar en las últimas dos fechas, sumado a que su contrato termina el verano próximo.

La ausencia del ibérico genera dudas sobre su futuro y se han incrementado debido a que luego del último entrenamiento se le vio en una especia de despedida con trabajadores del Barrial, que son las instalaciones del club. Además que reportes profundizan que también le dio el adiós a sus compañeros.

Canales se tomó fotos con el staff del Club de Futbol Monterrey antes de los abrazos, imágenes que en redes sociales se interpretan como una despedida anticipada, pues en los últimos meses no se la ha visto tan cómodo al español dentro del club y no se sabe si renovará contrato.

La historia de Sergio Canales con Monterrey arrancó con su llegada en verano de 2023. De inmediato se convirtió en referente de la institución, en uno de los goleadores y capitán. Logró una gran conexión con la afición, que lo adoptó como un icono moderno.

Sin embargo, lo que arrancó como un cuento de hadas terminó como una historia de terror, pues al parecer la relación con la grada se fue deteriorando, así como con el proyecto institucional de Rayados, lo que derivó en ver a Canales cansado.

En sus casi tres años con el equipo Sergio Canales alcanzó una final de la Liga MX, cayendo ante el América, pero en Rayados no fue suficiente y en su último semestre fracasaron rotundamente al quedar eliminados en octavos de final de la Concacaf Champions Cup y no avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

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