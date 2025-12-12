¡Adiós al Monterrey! Comprometedora FOTO revela el próximo destino de Sergio Canales

La salida del español Sergio Canales de las filas del Monterrey cada vez es más inminente, pues el futbolista fue captado con Manuel Higuera, presidente del Racing de Santander, equipo que actualmente milita en la Segunda División de España, donde estaría su próximo destino, con lo que volvería a Europa dos años después de su llegada a la Liga MX.

De acuerdo con información de EFE, el mediocampista ofensivo aprovechó sus vacaciones en su natal Santander para tener una reunión con el mandamás de los Racinguistas, pues desde hace años tiene una “relación personal” con el dirigente.

🚨 #ÚltimaHora | Manolo Higuera, presidente del #Racing, y #SergioCanales han sido cazados esta mañana charlando en un bar de #Santander. El cántabro tiene contrato en #Monterrey hasta el 30/06/2026, pero la instantánea ha disparado las especulaciones sobre un posible #regreso. pic.twitter.com/1qFHLFhAaQ — Galerna Press (@GalernaPress) December 12, 2025

Sergio Canales ha formado parte del Monterrey desde hace dos años, pues llegó a la plantilla de Rayados en el Apertura 2023, pero en las últimas semanas han aumentado los rumores que lo colocan fuera del club regiomontano, con lo que seguiría los pasos de su compatriota Sergio Ramos, quien dejó al equipo norteño después de dos campañas.

¿Qué ha dicho Sergio Canales sobre la posibilidad de volver a España?

El Racing de Santander es un equipo al que Sergio Canales le tiene un cariño y agradecimiento especial, pues es la institución con la que debutó como futbolista profesional en el 2008.

Sin embargo, el todavía jugador del Monterrey manifestó que no le gustaría volver a las filas del club en el que debutó si no se encuentra en las mejores condiciones.

“No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente”, comentó al respecto Sergio Canales.

El mediocampista ofensivo de Rayados también destacó recientemente en una entrevista con Cadena SER que tiene una “muy buena relación” con los altos mandos del Racing de Santander, club del que formó parte hasta el 2010, cuando se fue al Real Madrid.

¿Cuántos goles ha hecho Sergio Canales con el Monterrey?

Sergio Canales ha marcado 43 goles en 104 partidos que ha disputado con el Monterrey en toda clase de competencias, incluyendo Liga MX, Leagues Cup, Concachampions y Mundial de Clubes.

El título se le ha negado al Mago Cántabro, pues lo más cerca que estuvo de conseguirlo fue en el Apertura 2024, cuando Rayados sucumbió a manos del América en la final de la Liga MX.

El Toluca fue el verdugo de Sergio Canales y Monterrey en los dos torneos de este 2025, pues los Diablos Rojos eliminaron a La Pandilla en cuartos de final y semifinales de los Torneos Clausura y Apertura, de manera respectiva.

