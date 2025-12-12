¡Ya lo tiene! Lando Norris recibe el hermoso trofeo que lo acredita como campeón de Fórmula 1 (VIDEO)

El británico Lando Norris recibió este viernes el trofeo de campeón de la Fórmula 1 (F1), cinco días después de que consiguió su primer título mundial como piloto de la categoría con el tercer lugar obtenido en el Gran Premio de Abu Dabi, donde concluyó la Temporada 2025.

El volante de la escudería McLaren recibió el hermoso trofeo durante la ceremonia de los FIA Awards 2025, gala que se llevó a cabo en Tashkent, Uzbekistán, donde fue aclamado y aplaudido por los asistentes al evento y por los integrantes del equipo británico, entre ellos su coequipero Oscar Piastri.

En esta gala, Oscar Piastri también recibió la placa de tercer lugar en la F1 2025, luego de que quedó atrás de Lando Norris y del neerlandés Max Verstappen, quien se quedó con las ganas de conquistar su quinto título de manera consecutiva en el Gran Circo.

¿Por qué Lando Norris recibió su trofeo de campeón de F1 una semana después?

Ya es una costumbre que el piloto campeón de la Fórmula 1 reciba su correspondiente trofeo una semana después de haber conseguido el objetivo, momento que sucede en la gala anual de la FIA.

Al momento de recibir su copa, el piloto británico reconoció que su coequipero Oscar Piastri le complicó las cosas durante la campaña, lo cual definió como parte de una gran rivalidad entre ambos por el bien de McLaren.

“Oscar (Piastri) ciertamente no me facilitó la vida, y tuvimos una gran rivalidad y competencia durante los últimos tres años. Obviamente, en la segunda mitad de la temporada, Max (Verstappen) estaba alcanzando y presionando a los dos, y a todos como equipo, y tuvimos grandes momentos”, señaló al respecto Lando Norris.

¿Cuántas victorias tuvo Lando Norris en la F1 2025?

El británico Lando Norris logró siete triunfos durante la F1 2025, cantidad que fue suficiente para que conquistara su primer título mundial en la categoría reina del deporte motor.

El británico terminó en el primer lugar del podio en los Grandes Premios de Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Sao Paulo.

Lando Norris levantó el trofeo de la F1 2025 con una cosecha de 423 unidades, pues también logró siete segundos lugares y tres terceros puestos a lo largo de la temporada. Superó por dos puntos a Max Verstappen, quien se había coronado en las anteriores cuatro campañas.

EVG