¿Quién es Magui Corceiro, la novia de Lando Norris?

El piloto Lando Norris ganó su primer título de la Fórmula 1 este domingo durante el Gran Premio de Abu Dabi, convirtiéndose en el onceavo campeón británico en la máxima categoría de este deporte.

Luego de poscicionarse como campeón, el piloto británico de McLaren no pudo contener su emoción, y entre lágrimas durante las entrevistas compartió que ha sido un largo camino para convertirse en “el primer campeón en muchos años”.

El piloto de McLaren celebró este puesto en el Gran Premio con un beso que estuvo lleno de emociones por parte de Lando Norris y Magui Corceiro, quienes confirmaron su relación amorosa en septiembre.

Este beso rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, pues sin duda alguna se puede notar la emoción por parte de Maguie Corceiro, quien no pudo contener las lágrimas al darle un abrazo y un beso al piloto de 26 años de edad.

¿Quién es Magui Corceiro?

Kargarida Matias Ferrera Corceiro, mejor conocida como Magui Corceiro, es una actriz y modelo que nació en 2002 en Portugal, quien comenzó su carrera en el modelaje con tan solo diez años de edad.

En 2019 dio su primer paso en el mundo de la actuación con su participación en Prisionera, una producción del canal de televisión de Portugal Televisión Independiente (TVI).

Mientras que en 2020 partició en la quinta edición de Bailando con las Estrellas en su país, y actuó en la novela titulada Bueno, me Quiero (Ben me Quer), en la que se cuenta la historia de María Rita.

Magui Corceiro también interpretó un papel protagónico de la telenovela La Granja (A Fazenda), que fue transmitida en 2024 por TVI, en la que se relata la historia de tres hermanas que heredan una fortuna.

Magui en Bem Me Quer y A Fazenda ı Foto: Especial

Pese a que confirmaron su relación amorosa hasta septiembre del 2025, cuando se encontraban en el Gran Premio de Hungría, Lando Norris y Maguie Corceiro fueron vistos por primera vez juntos a principios del 2023.

La relación fue confirmada cuando la modelo portuguesa se encontraba apoyando al piloto durante su clasificación, y cuando Norris consiguió la victoria, el piloto fue a celebrar con un beso con Magui al igual que en esta ocasión.

En una entrevista con British Vogue, el piloto británico compartió que con Magui puede ser él mismo, y además es una persona con quien puede hacer todo, desde alquilar un barco para disfrutar o estar en casa con un plan más tranquilo.