¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi?

Lando Norris no tuvo su mejor día en el Circuito Internacional de Losail, pues el piloto británico culminó en el cuarto puesto y dejó que Max Verstappen se llevara la victoria, apretando aún más la pelea por el Campeonato de Pilotos.

El volante de McLaren tiene que salir inspirado el próximo fin de semana, si no quiere perder el título frente al tetracampeón del mundo, que está al acecho del primer puesto del Campeonato de Pilotos desde su victoria en Las Vegas y la descalificación de los dos pilotos del equipo papaya.

Además, Lando Norris tiene más posibilidades de ganar el título en Abu Dabi, pues de momento se encuentra en el primer lugar de la tabla general de pilotos con 408 puntos y una victoria le daría la corona.

¿Que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi?

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán al campeón de la Fórmula 1 en la última fecha de la campaña; Abu Dabi será el lugar donde estos tres pilotos se den con todo en busca de culminar en el primer puesto esta temporada.

Lando Norris tiene altas probabilidades de ganar, pues cualquier resultado en el que sea mejor que Verstappen y Piastri, el británico adjudicaría su primer título en la máxima categoría del automovilismo, pero quedar detrás de ellos dos va a depender mucho de en qué posición lo haga.

De momento, Lando Norris tiene 408 puntos, 12 unidades más que Max Verstappen, así que una victoria del neerlandés y que el británico culmine en tercero también podría darle el campeonato del volante de McLaren.

Desde 2021 el campeón no se definía en Abu Dabi

Tres pilotos llegan a Abu Dabi con la misión de ser campeón de la Fórmula 1 , pero desde el 2021 el volante ganador del Campeonato de Pilotos no se definía en Yas Marina y la última vez fue entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, así que el neerlandés ya conoce la presión de estos escenarios.

En aquella ocasión, el volante de Red Bull y el de Mercedes llegaron empatados en puntos con 369.5 y con 26 unidades por disputarse, pues en aquella temporada la Fórmula 1 todavía otorgaba una unidad más al competidor que realizara la vuelta rápida.

Sin embargo, Max Verstappen en ese año cortó con la hegemonía de Hamilton, evitando que el británico se convirtiera en el volante más laureado de la Fórmula 1 con ocho títulos para superar a Michael Schumacher e iniciando su historia en el Gran Circo.

DCO