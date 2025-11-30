F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2025 tras el Gran Premio de Qatar y la victoria de Max Verstappen

El Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025 sigue encendido y cardíaco tras el Gran Premio de Qatar , en donde Max Verstappen se llevó la victoria después de una intensa batalla en el Circuito Internacional de Losail con Oscar Piastri y Lando Norris, para ponerse a 12 puntos del británico, después de que los McLaren quedarán en segundo y cuarto, respectivamente.

Max Verstappen tuvo una muy buena largada en el arranque de la competencia, quitándole el segundo puesto a Lando Norris y peleando con Oscar Piastri en un par de vueltas por el primer lugar de la carrera, aunque lo que le ayudo al neerlandés fue la estrategia de su equipo.

En segundo lugar ya está Max Verstappen, quien después de culminar el Gran Premio de Qatar adjudicó 25 unidades, así que tendrá que apretar en la última carrera, pues quedar en segundo lugar lo deja sin campeonato, mientras que Lando Norris tiene 408 puntos y el tetracampeón está a solo una victoria de acecharlo.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Qatar

1-Lando Norris-McLaren-408

2-Max Verstappen-Red Bull Racing-396

3-Max Verstappen-Red Bull Racing-392

4-George Russell-Mercedes-309

5-Charles Leclerc-Ferrari-230

6-Lewis Hamilton-Ferrari-152

7-Kimi Antonelli-Mercedes-150

8-Alexander Albon-Williams-73

9-Carlos Sainz-Williams-64

10-Isack Hadjar-Racing Bulls-51

Con esta victoria, Max Verstappen llega a 70 victorias en su carrera como piloto de la Fórmula 1 y la séptima en lo que va de la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo, las cuales consiguió en Japón, Emilia-Romaña, Italia, Azerbaiyán, Austin, Las Vegas y Qatar.

Queda una carrera para conocer al rey del Campeonato de Pilotos

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 está a una carrera de llegar a su fin y también estamos cerca de conocer al nuevo rey del Campeonato de Pilotos, que de momento Lando Norris es el volante que lidera la competencia y cada parada que pasa está más cerca de adjudicar su primer trofeo de la máxima categoría del automovilismo.

Matemáticamente, Max Verstappen aún sigue en la pelea por el título porque aún quedan 25 puntos en disputa y el neerlandés está a 13 puntos de ser el primer puesto del Campeonato de Pilotos.

Oscar Piastri es el piloto que se está rezagando en la competencia, pues después del Gran Premio de Qatar, Max Verstappen ya lo superó en puntos, el australiano se queda con 392, mientras que ‘Mad Max’ cuenta con 396 unidades, así que podría culminar en tercero al final de la campaña

