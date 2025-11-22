Max Verstappen se lleva el Gran Premio de Las Vegas con una contundente victoria sobre Lando Norris

Max Verstappen aprovechó el error de Lando Norris en la largada del Gran Premio de Las Vegas para quedarse con el primer puesto de la competencia, adjudicar los 25 puntos en disputa para el primer lugar y poner al rojo vivo la pelea por el Campeonato de Pilotos.

La carrera inició con la pelea directa entre Lando Norris y Max Verstappen, pues el británico le cerró el paso al neerlandés desde el arranque, pero en la primera vuelta se salió de la pista, cediéndole el primer puesto al tetracampeón del mundo, mientras que unas curvas más adelante, George Russell adelantó al líder del Campeonato de Pilotos.

En la segunda vuelta apareció el primer Virtual Safety Car por un problema con Liam Lawson, pues el neozelandés tuvo un pequeño choque con Oscar Piastri en la largada y perdió la parte derecha del alerón delantero, generando tráfico en la pista.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆



He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Lamentablemente para Gabriel Bortoleto, el Gran Premio de Las Vegas fue otra noche complicada para él, pues después de abandonar la carrera en su casa, Brasil, ahora en la ciudad que nunca duerme tuvo que dejar la competencia por un choque que tuvo.

Cada vuelta que pasaba, Max Verstappen aumentaba su ventaja sobre Lando Norris, tanto así que en la vuelta 35, el neerlandés ya tenía una diferencia de cuatro segundos sobre el segundo puesto, pero el británico no dejaría al tetracampeón correr solo en el primer lugar.

Lewis Hamilton fue uno de los mejores pilotos de esta noche, pues el piloto británico largó desde la vigésima posición de la parrilla de salida y, después de las 50 vueltas en el Las Vegas Street Circuit, el volante de Ferrari logró cruzar la meta en la sexta posición.

La pelea por el Campeonato de Pilotos sigue viva para Max Verstappen, ya que después de adjudicar los 25 puntos del Gran Premio de Las Vegas y que Lando Norris se quedara con 18 unidades, el neerlandés recortó siete puntos en la pelea con el británico.

Quedan dos paradas en el calendario de la Fórmula 1 y los pilotos tendrán una semana para prepararse de cara a la siguiente carrera, la cual se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Losail, donde se correrá el Gran Premio de Qatar, la penúltima parada del calendario de la máxima categoría del automovilismo, y la última carrera Sprint de la campaña.

DCO