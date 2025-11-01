Max Verstappen se quedaría sin compañero para 2026 y este sería el impactante futuro de Yuki Tsunoda

Parece que el tiempo de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 llegará a su fin al término de esta temporada del Gran Circo y Max Verstappen se quedará sin compañero para la siguiente campaña de la máxima categoría del automovilismo, además de que el japonés ya tendría asegurado un lugar en la IndyCar.

Con información de Grand Prix, medio especializado en F1, Yuki Tsunoda podría quedarse fuera para la campaña 2026 de la Fórmula 1 y su destino estaría en el equipo Dale Coyne Racing de la IndyCar, pues tendría el respaldo de Honda para la siguiente temporada.

“Yuki Tsunoda podría pilotar el coche número 19 de Dale Coyne Racing con el respaldo de Honda para 2026. Creo que lo sabremos la semana que viene, y no creo que vuelva a ocupar su asiento en la F1”, comentó Tony Donohue, experto en IndyCar.

Red Bull aún no define el futuro de Yuki Tsunoda en el equipo

Durante el fin de semana del Gran Premio de México, el director de Red Bull Racing aseguró a los medios de comunicación que no anunciarán la alineación de pilotos hasta que pase el Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, así como le ocurrió a Checo Pérez.

“Esperaremos hasta el final. Yuki Tsunoda está avanzando, y tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo. Lo hemos dicho varias veces, pero esta vez es verdad”, recalcó Laurent Mekies.

Además, la escudería austriaca tiene varios candidatos para ser el compañero de Max Verstappen en la próxima campaña y uno de ellos es Arvid Lindblad, quien tuvo la oportunidad de manejar el monoplaza del tetracampeón del mundo en las primeras prácticas libres del Gran Premio de México.

¿Cuántas carreras le podrían quedar a Yuki Tsunoda en Fórmula 1?

Yuki Tsunoda podría estar viviendo sus últimos momentos y carreras en la Fórmula 1, pues, a falta de cuatro fechas en la Temporada 2025 del máximo circuito del automovilismo, los rumores sobre la salida del japonés de Red Bull son fuertes.

Tsunoda aún tiene el Gran Premio de Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi para tratar de convencer con su desempeño a los directivos de Red Bull y que puedan considerarlo para seguir siendo el compañero de Max Verstappen para la siguiente campaña del Gran Circo.

Además de Red Bull, hay dos escuderías más de la parrilla de la Fórmula 1 que aún no definen a sus dos pilotos para la siguiente temporada, que son Racing Bulls y Alpine.

DCO