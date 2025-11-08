¡Lo dejó solo! Así fue la increíble reacción de Jos Verstappen tras la eliminación de Max en la Q1 del Gran Premio de Brasil

Max Verstappen tuvo un horrible día en el Gran Premio de Brasil, pues en la clasificación no pudo tener un buen desempeño y quedó fuera desde la Q1, un resultado que pocas veces tiene el neerlandés, pero algo que se llevó los reflectores fue la reacción de su padre Jos Verstappen dentro de los pits de Red Bull.

El expiloto de 53 años fue captado por las cámaras de la transmisión antes de que el tetracampeón del mundo cruzara la meta en su último intento en la primera parte de la clasificación. En cuanto su hijo marcó su tiempo y quedó en la decimosexta posición, la reacción de Jos Verstappen fue hacer una mueca e irse de los boxes.

Durante todo el tiempo que Max Verstappen estuvo en la pista con su monoplaza para marcar su mejor tiempo, el neerlandés se quejó a través de su radio de que el coche no tenía agarre al trazado de Interlagos, lo que generó que ‘Mad Max’ no tuviera su mejor desempeño en la qualy.

Max Verstappen podría irse despidiendo del título del Campeonato de Pilotos

Max Verstappen no ha tenido los resultados esperados en lo que va del fin de semana en el Gran Premio de Brasil, pues en la carrera sprint culminó en la cuarta posición adjudicando cinco puntos y en la clasificación quedó fuera en la Q1.

El neerlandés largará desde la decimosexta posición en la carrera y tendrá que tener un milagro si quiere superar a Lando Norris para quedarse con el primer puesto de la competencia, la cual podría significar la ventaja en puntos del británico para levantar el título del Campeonato de Pilotos.

Con lo realizado con Verstappen y Oscar Piastri en Interlagos, Norris ya tiene una ventaja de nueve puntos sobre su coequipero y de 39 con el tetracampeón del mundo, así que el trofeo se acerca cada vez más para el oriundo de Bristol, Reino Unido.

Lando Norris stormed to his sixth pole of the season at Interlagos 💪



Ride onboard with the McLaren driver as he masters the dips, twists and turns of this iconic track 🇧🇷#F1 #BrazilGP @pirellisport pic.twitter.com/nOha0oClng — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Max Verstappen necesita un milagro para ser campeón de Fórmula 1

Max Verstappen soñaba con ganar su quinto campeonato al hilo de la Fórmula 1, pero parece que después de lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil, será difícil alcanzar a Lando Norris, quien se mantiene con un gran nivel en la recta final de la temporada.

Quedan cuatro carreras en la campaña, incluida la de Interlagos, pero Verstappen ocupa la victoria en todas para quedarse en el primer puesto, pues necesita recortar la distancia de 39 puntos que tiene con Lando Norris.

Sin embargo, el tetracampeón del mundo ocupa un milagro, pues salir desde la decimosexta posición de la parrilla de salida no es una buena noticia para él, ya que tendrá que lidiar con bastante tráfico para poder llegar al primer lugar.

