Max Verstappen queda fuera en Q1 y ayuda a Lando Norris a acariciar el Campeonato de Pilotos de la F1

Max Verstappen no ha tenido un gran fin de semana en el Gran Premio de Brasil, pues el piloto neerlandés quedó en cuarta posición en la carrera sprint y lamentablemente se despidió de la clasificación en la Q1, ayudando a que Lando Norris acaricie el título del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

El tetracampeón del mundo tuvo muchas dificultades durante la primera parte de la qualy, pues en repetidas ocasiones comentó en la radio que el monoplaza no tenía agarre en la pista, tanto así que en una de las vueltas sufrió un derrape, perdiendo segundos valiosos.

Es la primera vez en la temporada que Max Verstappen queda fuera en la primera ronda de la clasificación; además, en su última vuelta culminó a 0.066 segundos detrás de Nico Hulkenberg, quien respiró después de ver el tiempo que marcó el neerlandés.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Lando Norris se queda con la pole position del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Lando Norris aumenta su ventaja antes del Gran Premio de Brasil

Lando Norris arribó a Brasil con la misión de aumentar su ventaja de puntos sobre Oscar Piastri y Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos, algo que el piloto británico consiguió antes de disputarse el Gran Premio en Interlagos.

El monoplaza número 4 de McLaren terminó en la primera posición de la carrera sprint, consiguiendo ocho puntos más para su causa; Max Verstappen solo pudo sumar cinco unidades y Oscar Piastri quedó fuera de la carrera por un choque que tuvo con el muro de contención.

Con su victoria en la Sprint Race, Lando Norris llegó a 365 puntos, los cuales podría aumentar a 390 si se lleva el trofeo del Gran Premio de Brasil; por su parte, Oscar Piastri quedó con 356 unidades y el tetracampeón del mundo tiene 326 puntos.

The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀



Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Lando Norris suma su sexta pole position en la campaña

Lando Norris está cada vez más cerca de levantar el título del Campeonato de Pilotos, pues el Gran Premio de Brasil es una gran oportunidad para el británico de sumar otros 25 puntos a su causa y ampliar su ventaja sobre Oscar Piastri.

El piloto británico llegó a 15 pole positions en su carrera y la sexta en la temporada, las cuales ha conseguido en Brasil, México, Bélgica, Austria, Mónaco y Australia.

En caso de que Lando Norris consiga la victoria en Brasil, sería la séptima victoria del volante de McLaren en la campaña; las otras seis han sido en México, Hungría, Gran Bretaña, Austria, Mónaco y Australia.

DCO