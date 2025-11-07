Lando Norris saldrá desde la pole en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de F1; Max Verstappen es sexto

Lando Norris será el poleman en la carrera sprint del GP de Brasil de F1

Luego de una pausa de una semana, la actividad de la Fórmula 1 (F1) regresó y este viernes Lando Norris se aseguró la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. El piloto británico de McLaren fue el más rápido y saldrá delante de Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El que no tuvo un buen desempeño y sorprendió para mal fue el actual campeón del mundo, Max Verstappen, quien se fue hasta la sexta posición y se quejó constantemente en radio sobre lo difícil que fue manejar el coche de Red Bull.

TOP de salida para la Carrera Sprint del GP de Brasil de F1

Lando Norris

Andrea Kimi Antonelli

Oscar Piastri

George Russell

Fernando Alonso

Max Verstappen

Lance Stroll

Charles Leclerc

Isack Hadjar

Nico Hulkenberg

La lucha por el campeonato de F1 se intensifica en Brasil.

La lucha a tres bandas por el título de la Fórmula 1 se traslada a Brasil este fin de semana con los dos pilotos de McLaren aún pujando por el primer puesto en la clasificación.

Lando Norris capitalizó una victoria en el Gran Premio de México hace dos semanas para recuperar el liderato del campeonato sobre Oscar Piastri por primera vez en más de seis meses. Pero mientras los dos luchan entre sí por su primer título, el cuatro veces campeón defensor Max Verstappen sigue recortando su ventaja.

La victoria de Norris en Ciudad de México le dio una ventaja de un punto. No hay margen de respiro para los pilotos de McLaren, ya que Verstappen ha reducido un déficit de 104 puntos desde finales de agosto a sólo 36 puntos en las últimas cinco carreras.

Es lo más cerca que ha estado de los líderes desde mayo, y con cinco carreras restantes, la negativa de McLaren a designar a Norris o Piastri como su piloto número uno podría permitir a Verstappen obtener un quinto título consecutivo.

Hay un máximo de 116 puntos en juego para un piloto en los últimos cuatro fines de semana de la temporada, Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, con 100 en juego en las carreras y 16 puntos adicionales disponibles en las carreras sprint este fin de semana en Brasil y luego en Qatar. Un piloto puede sumar 25 puntos con una victoria en carrera y otros ocho con una victoria en una carrera sprint.

Con siete victorias esta temporada, Piastri ha quedado detrás de Norris en la pista al quedar 20mo, cuarto, quinto y quinto en las últimas cuatro válidas. Quedó rezagado del ritmo de Norris en las últimas dos carreras, por 0.283 segundos en el GP de Estados Unidos y 0.588 segundos en México. Sin embargo, no ha perdido la esperanza.

Rewind to Leclerc's spin in the final moments of SQ2 🎥#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/8rlP9gn2zR — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

El único problema es que, aunque Red Bull ha estado rezagado detrás de McLaren toda la temporada, Verstappen ha sido dominante en Brasil: tres victorias, incluidas las dos últimas visitas.

El neerlandés remontó desde el 17mo lugar el año pasado para ganar en Interlagos bajo la lluvia y considera el circuito como uno de sus favoritos en el calendario de F1. Su pareja, Kelly Piquet, es brasileña y la pareja recientemente dio la bienvenida a su primer hijo juntos.

