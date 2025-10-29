Fans de la F1 odian a Lando Norris; preparan excursión en el GP de Brasil para “tirarle mie... en Interlagos”

Lando Norris buscará ganar en Brasil para seguir en lo más alto del Campeonato de Pilotos.

Parece que el odio de los aficionados de la Fórmula 1 por Lando Norris no solo es en México, pues en Brasil ya están haciendo viral una excursión que recorrerá todos los estados del país para “tirarle mie...” al piloto británico y el destino final es Interlagos, donde se llevará a cabo la carrera.

El volante de McLaren tuvo un gran fin de semana en el Gran Premio de México, llevándose el primer lugar y consiguiendo el primer puesto en el Campeonato de Pilotos, pero lo triste para él en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue los abucheos que se llevó desde el final de la calificación hasta cuando subió al podio para reclamar su trofeo.

Los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo respondieron de buena forma a la publicación que circula en redes sociales poniendo mensajes como: “Naciones hermanas”, “Te amo Brasil” y “Los brazucas le saben”.

Obrigado Amigo você é um amigo



¿Por qué la afición de la Fórmula 1 odia a Lando Norris?

Después de que McLaren consiguió el bicampeonato en el Campeonato de Constructores, lo único que queda por definir es el Campeonato de Pilotos, el cual domina Lando Norris desde su victoria en el Gran Premio de México, a pesar del odio por parte de la afición.

El enojo por parte de los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo hacia el volante de McLaren inició después del Gran Premio de Singapur, donde Zak Brown demostró que el equipo tiene una supuesta preferencia por Lando Norris, pues después del parón de verano, Oscar Piastri no ha sido el mismo.

La afición se dio cuenta de eso en las últimas carreras y, en redes sociales como en las pistas, han demostrado su descontento, abucheando a Norris cuando se puede, aunque el piloto británico dejó en claro que eso no le afecta; él sigue concentrado en lo suyo.

abuchearon a lando y me acordé de una vez que el entrevistador lo felicitó porque el público lo aclamaba y él le aclara que lo que el publico gritaba era "franco" jdjsjaja

¿Cuándo es el Gran Premio de Brasil?

Quedan solo cuatro carreras en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris necesita un paso perfecto si quiere conseguir el título del Campeonato de Pilotos. La siguiente parada es el Gran Premio de Brasil, carrera que se llevará a cabo en el famoso trazado de Interlagos.

La actividad iniciará el viernes 7 de noviembre, mientras que la carrera será el domingo 9 de noviembre y el semáforo se apagará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, para vivir la vigésima primera parada del calendario.

Después de la actividad en Brasil, la Fórmula 1 viajará a Las Vegas para disputar el Gran Premio más joven de este calendario, el cual tuvo su primera edición en 2023.

