Pilotos de la F1 odian por completo el Gran Premio de Las Vegas por esta lamentable razón

Los pilotos se han quejado sobre las condiciones de la pista.

Desde hace ya tres años, la Fórmula 1 decidió incluir en el calendario el Gran Premio de Las Vegas, una carrera callejera que se lleva a cabo en el Strip de la ciudad que nunca duerme, además de que se corre en un horario poco habitual en la F1; sin embargo, los pilotos han demostrado su descontento con este Gran Premio.

En la tercera edición del Gran Premio de Las Vegas, el agua se hizo presente en la ronda de clasificación y varios pilotos salieron a la pista con los neumáticos para lluvia, pero explotaron ante el evento por las terribles condiciones que presentaba el trazado de 6.201 km.

Algunos de los volantes que se quejaron sobre el Gran Premio de Las Vegas son los que se encuentran en los primeros lugares del Campeonato de Pilotos, como Lando Norris y Max Verstappen, quienes adjudicaron el primer y segundo puesto de la clasificación.

¿Quiénes fueron los pilotos que se quejaron sobre el Gran Premio de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas es la vigésima segunda parada del calendario de la Fórmula 1 y se corre en las calles del Strip de la ciudad que nunca duerme, además de que es en sábado por la noche por el horario que se maneja en Europa.

Estos son los volantes que hablaron sobre el GP de Las Vegas:

Lando Norris: “Estuvo estresante; en cada curva sentías que podías estrellarte”.

Max Verstappen: “Estaba resbaladizo. En mojado no era divertido, se sentía como manejar sobre hielo”.

Isack Hadjar: “Sinceramente, lo disfruté; con los neumáticos de lluvia extrema fue divertido”.

Pierre Gasly: “Las condiciones son una locura. El nivel de adherencia era bajísimo.

Nico Hulkenberg: “La única manera en la que iba a salir era con neumático de lluvia extrema”.

Oliver Bearman: “Los peores que he experimentado en mi vida, en karting, F3 y F2″.

Las condiciones no han sido las óptimas este fin de semana, pues ha estado lloviendo en Las Vegas, algo que no le beneficia al espectáculo de la F1, pues con el humo que sacan las llantas con el agua hacen que el competidor de atrás pierda visibilidad del camino. El único que disfrutó de esto fue Isack Hadjar.

¿Por qué el Gran Premio de Las Vegas se corre en sábado?

Desde que el Gran Premio de Las Vegas se implementó al calendario de la Fórmula 1, la carrera siempre se lleva a cabo en sábado por la noche, algo un tanto inusual en la máxima categoría del automovilismo, ya que todos los eventos se llevan a cabo en domingo.

La razón de por qué el GP de Las Vegas es en sábado es por el uso horario de Europa, pues si se corriera en domingo por la noche, en países como España serían las 7:00 de la mañana del lunes, un día laboral para el mundo.

Esta decisión es porque la Fórmula 1 y el Gran Premio de Las Vegas buscan tener el mayor número de televidentes viendo la carrera, además de que quieren mostrar una de las cosas más llamativas de la ciudad, las luces que se prenden durante la noche.

