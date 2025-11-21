Pato O’Ward vuelve a la Fórmula 1 y podría ayudar a Lando Norris a ganar el Campeonato de Pilotos

La pelea por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 está al rojo vivo entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, pero el mexicano Pato O’Ward podría ayudarle al británico a llevarse el título en la última fecha de la temporada.

El piloto de IndyCar reveló en una entrevista que estará presente en el Gran Premio de Abu Dabi, donde se subirá al MCL39 de Oscar Piastri para disputar las primeras prácticas libres, como ocurrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México.

Sin embargo, esa podría ser una ventaja para Lando Norris en la pelea por el título, si es que la pelea se alarga hasta Abu Dabi, pues el australiano tendrá menos tiempo al frente del volante para probar el monoplaza y cambiar lo que necesite de cara a la última carrera de la campaña 2025 de la Fórmula 1.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Fátima Bosch es toda una apasionada de la Liga MX y este es el inesperado equipo que apoya Miss Universo

¿Cuántos puntos tiene Lando Norris antes del GP de Las Vegas?

Lando Norris lleva dos victorias consecutivas en las últimas dos carreras, Brasil y México, adjudicando 50 puntos para su causa personal; con esto logró separarse un poco más de sus dos más cercanos perseguidores y cada vez está más cerca de su primer título de Fórmula 1.

El británico cuenta con 490 unidades después de 21 carreras en la campaña y en Las Vegas podría llegar a 515 puntos si es que se queda con el primer lugar de la carrera más joven en el calendario de la Fórmula 1, pues esta será la tercera edición de la competencia desde su incorporación a la máxima categoría del automovilismo.

Por su parte, Oscar Piastri, segundo puesto del Campeonato de Pilotos, y Max Verstappen, tercer lugar en la competencia, tienen 366 y 341 puntos, respectivamente, una diferencia de 24 y 49 unidades ante el primer puesto.

¿Cuántos puntos quedan en disputa en la Fórmula 1?

A pesar de tener una amplia diferencia de puntos sobre Max Verstappen y de una victoria ante Oscar Piastri, Lando Norris aún no puede festejar el Campeonato de Pilotos, pues el neerlandés y el australiano aún tienen oportunidad de llevarse el trofeo.

Aún quedan tres carreras en el calendario, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, y entre estas tres paradas en la Fórmula 1 hay 83 puntos en disputa, así que todo puede ocurrir en las últimas carreras.

Max Verstappen necesita ganar todas las fechas restantes y esperar un DNF por parte de Piastri y Lando; por su parte, Lando Norris, con una victoria en Las Vegas y que sus contrincantes queden fuera del podio, podría ir grabando su nombre en el título.

DCO