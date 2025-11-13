Inicia la recta final para definir al nuevo rey del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Estamos a semanas de llegar al final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y el británico Lando Norris lidera actualmente la lucha por el Campeonato de Pilotos, solo quedan tres Grandes Premios y una carrera Sprint para definir al nuevo monarca. Sin embargo, tiene a su propio coequipero y un tetracampeón de la F1 como sus principales rivales por la corona.

Norris, de McLaren, no sólo es el líder en la tabla general con 390 puntos sino que empata el liderato de victorias, con siete, luego de dos triunfos consecutivos, en el Gran Premio de México y en el Gran Premio de Brasil.

Gracias a este repunte de Lando Norris, el británico pudo recuperar la cima del serial, que había perdido en abril, a manos de su coequipero Oscar Piastri, quien con sus siete triunfos dominó la mayor parte de la campaña, y que hoy le coloca a 24 puntos de su compañero de escudería.

En tercer lugar del estado del campeonato se ubica el tetracampeón del mundo Max Verstappen, quien pese a tener un arranque lento y con varios problemas en su Red Bull, demostró el talento que le convirtió en cuatro veces campeón mundial. Consiguió cinco contundentes victorias y está a 49 puntos del británico.

Luego de la ronda 21, disputada en el histórico circuito de Interlagos, quedan tres Grandes Premios y una carrera Sprint por delante, es decir, un máximo de 83 puntos en juego, por lo que no hay nada escrito entre los tres volantes.

Then there were three... 👀



Lando Norris, Oscar Piastri and Max Verstappen are the drivers left in Drivers' Championship contention, with 83 points left on the table! 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Ls7UfSFBhs — Formula 1 (@F1) November 11, 2025

Cuatro retos tienen por delante los contendientes al título

La primera parada de esta recta final es el Gran Premio de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre; seguirá la carrera Sprint de Qatar, el 29 de noviembre; el Gran Premio de Qatar, al día siguiente; y finalmente el cierre de campaña, el 7 de diciembre en Abu Dabi.

Cada Gran Premio otorga 25 unidades al ganador, mientras que la Sprint premia con ocho puntos a quien cruce primero la meta. Por tanto, aunque Norris se llevará el triunfo en la noche de Las Vegas y Piastri no sumará unidades, no podría coronarse, pues su ventaja sería de 49 puntos, con 58 en pelea entre Qatar y Abu Dabi; aunque esto ya dejaría fuera de la contienda a Verstappen.

La posible coronación del británico tiene que esperar al sábado en Qatar, con otra supuesta victoria en la Sprint, que le diera un total de 57 puntos de ventaja sobre Piastri, siempre y cuando el australiano tuviera dos competencias sin sumar.

Sometimes Max even surprises himself! 😃



What a drive from the four-time world champ 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/uYlwbdgGJr — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Es por ello que el campeonato sigue abierto, pues una victoria de Oscar Piastri o de Max Verstappen en Las Vegas, apretaría aún más las opciones de Lando Norris, e incluso, podrían llevar la definición hasta Yas Marina, el último trazado de la temporada.

Son 83 tantos en disputa, y en el mundo de las matemáticas eso significa que triunfos al hilo por parte de Verstappen, tercero en la batalla, lo colocarían delante de Norris por 34 tantos, siempre y cuando Lando Norris estuviera fuera de los puntos.

La Formula 1 enfrenta su recta final. Las Vegas, Qatar y Abu Dabi encierran la clave de una de las temporadas más peleadas en los últimos años, y en la cual una cosa es segura, las emociones continuarán hasta la última vuelta en disputa.

DCO