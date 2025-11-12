¡El futuro es hoy! Audi presenta el increíble monoplaza que ocuparán en su debut en la Fórmula 1 (VIDEO)

Audi será una de las dos escuderías que realicen su debut en la Fórmula 1 la próxima campaña y este miércoles 12 de noviembre, a 115 días antes de su primera carrera, será recordado por los nuevos fans de la escudería alemana, pues dieron a conocer el Audi R26, el concepto de monoplaza que presenta un adelanto de esquema y diseño del auto, el cual se presentará en enero.

El evento se llevó a cabo en Múnich, Alemania, país en donde nació la marca, en el que develaron los colores que ocuparán para sus automóviles. El plateado es el color que predomina en la parte delantera del vehículo; atrás será negro con rojo y los detalles de todo el monoplaza en el mismo color.

Un detalle bastante llamativo del automóvil es el alerón trasero, el cual será totalmente negro y los anillos de Audi en color rojo. De momento, el monoplaza de la nueva escudería fue revelado sin ningún patrocinio, pero cuando se vea por primera vez en la pista, podría traer los primeros patrocinios.

¿Quiénes serán los pilotos para Audi en la Temporada 2026?

Audi ya tiene todo listo para su debut en la Fórmula 1 y sus pilotos ya se preparan para una nueva temporada, pues la escudería de Kick Sauber abandonará el máximo circuito del automovilismo para darle su lugar al nuevo equipo alemán y en la parrilla estarán 11 conjuntos.

Como Sauber dejará de pertenecer a la F1, los dos pilotos de ese equipo, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, pasarán a ser los volantes de Audi para la siguiente campaña y la escudería alemana ya confirmó que el germano y el brasileño serán los encargados de pilotar el nuevo Audi R26.

Así que para poder entrar a la Fórmula 1, Audi tuvo que adquirir la totalidad del Grupo Sauber en Suiza. Al frente de este proyecto se encuentran dos directivos con experiencia en automovilismo, Mattia Binotto, exdirector de Ferrari, y Jonathan Wheatley, quien formó parte del equipo de Red Bull.

¿Cuándo saldrá a la pista el nuevo monoplaza de Audi?

Audi ya se prepara para su debut en la Fórmula 1 y ya tiene marcadas en su calendario las fechas importantes en las que el R26 saldrá a la pista para tener sus primeras pruebas en el máximo circuito del automovilismo.

Todo iniciará en enero del 2026, cuando Audi F1 realice su debut público en la presentación oficial; días después en Barcelona, España, se llevarán a cabo las primeras pruebas oficiales con los monoplazas de nueva generación, las cuales serán a puerta cerrada.

Será en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes cuando Audi tenga sus primeras pruebas de su monoplaza ante el público, y casi un mes después vendrá la verdadera prueba de fuego, cuando en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo, realicen su debut en la Fórmula 1.

