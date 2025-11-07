Etapa especial

Banamex acelera la emoción de la Fórmula 1 con preventa exclusiva y beneficios para clientes

Banamex anunció la preventa exclusiva para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026 presentado por HeinekenTM, que se llevará a cabo los próximos 10 y 11 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster

Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026.
Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Banamex, el banco nacional del entretenimiento en México, anuncia la preventa exclusiva para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026 presentado por HeinekenTM, que se llevará a cabo los próximos 10 y 11 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster.

Durante esta etapa especial, los tarjetahabientes Banamex podrán acceder de forma preferencial a boletos de este magno evento y disfrutar de 6 y 12 meses sin intereses, en compras con tarjeta de crédito en una sola exhibición. Por primera vez estarán disponibles los boletos para Zona Plus Banamex, y los Speed Lounge Banamex.

Además, esta edición introduce el Derecho de Compra Anticipada (DPO), que permitirá a los aficionados asegurar su mismo asiento para las carreras en 2027 y 2028.

La preventa se realizará solamente durante 2 días y se limitará a una venta máxima de 8 entradas por transacción.

El Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026 presentado por HeinekenTM se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gracias a su alianza estratégica con OCESA, Banamex reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes las mejores experiencias en vivo y seguir impulsando el entretenimiento de gran nivel en el país.

