Banamex lanza campaña de recaudación en apoyo a los afectados por ‘Priscila’ y ‘Raymond’.

En respuesta a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical “Priscila” y la depresión tropical “Raymond”, que han impactado severamente a comunidades de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, El Banco Nacional de México (Banamex) anuncia la campaña de recaudación nacional para apoyar la recuperación económica y social de las zonas más afectadas.

Las lluvias intensas, deslaves, e inundaciones registradas en días recientes han ocasionado daños significativos en viviendas, caminos, cultivos y negocios locales, afectando directamente a miles de familias. Frente a este escenario, Banamex hace un llamado a la solidaridad y empatía la sociedad mexicana, invitando a clientes y colaboradores, empresas y aliados estratégicos a sumarse a este esfuerzo conjunto.

Como parte de esta iniciativa se ha habilitado la cuenta 112 de la sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex A.C., en la cual se recibirán los donativos destinados a atender afectaciones de la población por las recientes lluvias en los cinco estados afectados. Para transferencias electrónicas la CLABE de la cuenta es:

002 180 010 000 001 124

Banamex invita a todas las personas interesadas en contribuir a realizar su donativo a la cuenta 112, indicando el concepto “Donativo para atender afectaciones por recientes lluvias”. Adicionalmente, se invita a compartir esta convocatoria con familiares, amigos, y comunidades, para ampliar el alcance de este llamado.

Con esta iniciativa se reafirma el compromiso con México, con las comunidades que hoy se enfrentan a los efectos de estos fenómenos naturales, con los valores de solidaridad y empatía que siempre han caracterizado a la sociedad mexicana.

Cada aportación es una semilla que nos llevará a la recuperación y reconstrucción de nuestras comunidades.

Información importante

Para hacer donativos mayores a $181,589.70 pesos es necesario realizar un proceso de identificación del donante para cumplir con la regulación vigente, esto en relación con la prevención de lavado de dinero.

Para solicitar recibos deducibles envía un correo a fomentosocial@banamex.com

Los recibos deducibles pueden ser desde un $1 peso.

JVR