‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical ‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’ es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que regresa en el tiempo antes de elegir con quién debe casarse, por lo que decide cambiar su destino al seleccionar a alguien que no es su primer amor.

¿De qué trata ‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’?

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’ sigue la historia de Luna Gómez, quien en su vida pasada decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada y engañada cuando él fingió su muerte para vivir con otra mujer, lejos de ella.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’ ı Foto: Especial

Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Al darse cuenta de que Marco es a quien realmente estaba destinada a amar, confronta a Manuel con la verdad: una vez la confundió con otra mujer. Libre por fin de sus antiguas obsesiones, Luna le abre su corazón al hombre que siempre la ha apoyado.

¿Dónde ver ‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’?

La serie cuenta con un total de 72 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Forever With the Right One. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Nos amamos como si no hubiera mañana: Samuel Ríos y la protagonista eran una pareja demasiado disfuncional. Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.

Caí del cielo, y volví como demonio: Ambar y Gael son una pareja que se encuentra comprometida, pero Selena decidió traicionarlos y acabó con toda la familia Guzmán. Es entonces que Ambar decide buscar justicia por su familia. Por ese motivo, desafió al Cielo Supremo, pero los dioses la condenaron y la arrojaron al vacío. Lo que no esperaban es que se convierte en demonio.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. La joven sufrió de manipulación por parte de Mónica, por lo que la culparon por la muerte de su abuela y su propia familia la mandó a un reformatorio infernal en el que tuvo que encontrar el modo de sobrellevar la traición.