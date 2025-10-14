Nos amamos como si no hubiera mañana, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Nos amamos como si no hubiera mañana es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que no era amada por su esposo, pues él prefería a su amor de la infancia. A pesar de todo, ella no se rinde y aun tras la muerte, regresa para tratar de obtener su amor.

¿De qué trata Nos amamos como si no hubiera mañana?

Nos amamos como si no hubiera mañana sigue la historia de Samuel Ríos y la protagonista. Ella dice que eran una pareja demasiado disfuncional, la menos armoniosa de la alta sociedad en al ciudad.

Nos amamos como si no hubiera mañana ı Foto: Especial

A pesar de la relación tóxica que vivían, ella estaba consciente de que se amabas y se destruían en un círculo vicioso. Eso ocurrió hasta que llegó el quinto aniversario.

Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.

Después de morir, ella reencarna, pero no olvida el pasado a pesar de haber accedido. Ella recuerda como él siempre prefirió a su amor de la infancia y en su obsesión, le permiten regresar cinco días al mundo en los que debe lograr que él le diga ‘te amo’ para seguir con vida.

Isabel pronto descubre que fue el primer amor de Samuel quien buscó a la persona que la matara, dejando ver que es una persona perversa que hará lo necesario para llevarse lo que no es suyo.

¿Dónde ver Nos amamos como si no hubiera mañana?

La serie cuenta con un total de 72 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, He Chose Too Late to Love Me. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Caí del cielo, y volví como demonio: Ambar y Gael son una pareja que se encuentra comprometida, pero Selena decidió traicionarlos y acabó con toda la familia Guzmán. Es entonces que Ambar decide buscar justicia por su familia. Por ese motivo, desafió al Cielo Supremo, pero los dioses la condenaron y la arrojaron al vacío. Lo que no esperaban es que se convierte en demonio.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. La joven sufrió de manipulación por parte de Mónica, por lo que la culparon por la muerte de su abuela y su propia familia la mandó a un reformatorio infernal en el que tuvo que encontrar el modo de sobrellevar la traición.

El amor que desprecié se volvió cenizas: Pilar Ríos sacrificó su vida por salvar a su hijastra, Ángela Vargas, cuando ocurría un inesperado incendió. Su esposo, Hugo Vargas, no estaba al tanto de su fallecimiento en ese momento, lo que dio lugar a una serie de malentendidos y coincidencias desafortunadas.