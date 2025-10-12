Corriste a un Genio Tech: ¿Dónde ver esta serie sobre venganza?

La serie Corriste a un Genio Tech se ha vuelto muy popular en redes sociales como Facebook y TikTok. La historia retrata la vida de un brillante trabajar llamado Christian y cómo se aprovechan de él para conseguir información de la empresa de donde fue despedido.

Te contamos de qué trata este drama y dónde puedes verlo completo.

¿De qué trata Corriste a un Genio Tech?

Después de que Christian, el genio tecnológico más brillante de Silicon Valley, es despedido por William, el hijo del CEO, el joven es seducido por Evelyn, la atractiva directora ejecutiva de la empresa rival, por lo que decide aliarse a ella.

Juntos desatan el caos, llevando a su antigua compañía a la bancarrota en venganza por los malos tratos. William se da cuenta de que despidió al hombre equivocado y su padre lo culpa por las enormes pérdidas del patrimonio familiar. Pero ya es demasiado tarde para que el hijo del CEO pida disculpas.

¿Dónde ver Corriste a un Genio Tech?

La serie Corriste a un Genio Tech es una producción original de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su app móvil, disponible sin costo para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 15 episodios —de un total de 59— se pueden ver de manera gratuita, lo que permite al público conocer la trama antes de decidir si continuar con el plan mensual.

La serie fue desarrollada originalmente en español, sin embargo, ReelShort incluye subtítulos en el mismo idioma en la producción para mayor accesibilidad.

Además, algunos capítulos se encuentran disponibles en YouTube. Del mismo modo, estos episodios pueden visualizarse en su versión original en español.

Otra opción para ver la serie Corriste a un Genio Tech es la res social TikTok, donde algunos usuarios comparten resúmenes o fragmentos de las producciones.

